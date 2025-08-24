< sekcia Zahraničie
Sýrski Kurdi považujú proces výberu nových poslancov za nedemokratický
Autor TASR
Kamišli 24. augusta (TASR) - Sýrski Kurdi v nedeľu označili výber poslancov nového prechodného parlamentu za nedemokratický, pretože sýrske úrady ho odložili v oblastiach kontrolovaných Kurdami na severe a severovýchode krajiny. TASR o tom píše podľa agentúry AFP.
Po zvrhnutí dlhoročného vládcu Bašára Asada v decembri 2024 nové sýrske úrady rozpustili parlament a prijali dočasnú ústavu na päťročné prechodné obdobie. Súčasťou zmien je aj výber poslancov prechodného parlamentu naplánovaný na september. Miestne orgány provincií vyberú dve tretiny z 210 poslancov a zvyšok dočasný sýrsky prezident Ahmad Šara.
Úradník volebnej komisie v sobotu uviedol, že proces bude odložený v provincii Suwajdá s drúzskou väčšinou a v provinciách Rakka a Hasaka, ktoré ovládajú Kurdi. Odvolal sa na „bezpečnostné výzvy“ s tým, že proces môže pokračovať iba na „územiach kontrolovaných štátom“.
Kurdská administratíva na severe a severovýchode vo vyhlásení uviedla, že „definovanie našich regiónov ako nebezpečné“ sa vykonáva „na ospravedlnenie politiky odmietania prístupu (k moci) pre viac ako päť miliónov Sýrčanov“ v tejto oblasti.
„Tieto voľby nie sú ani demokratické, ani žiadnym spôsobom nevyjadrujú vôľu Sýrčanov,“ uviedla kurdská administratíva.
„Akékoľvek rozhodnutie prijaté prostredníctvom tohto prístupu vylúčenia sa nás nebude týkať a nebudeme ho považovať za záväzné pre obyvateľov a regióny severnej a východnej Sýrie,“ dodala.
Damask a Kurdi rokujú o naplnení dohody z 10. marca o integrácii kurdských inštitúcií do inštitúcií ústrednej vlády. Kurdi požadujú decentralizáciu, ktorú Damask odmieta.
Provincia Suwajdá s drúzskou väčšinou zase zažila minulý mesiac krvavé sektárske násilnosti. Prístup do provincie s napätou bezpečnostnou situáciou je stále ťažký.
