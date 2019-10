Sýrski Kurdi sa sťahujú z pásma pri tureckých hraniciach

Bejrút 28. októbra (TASR) - Kurdské milície oznámili, že sa sťahujú z oblastí pri hraniciach Tureckom. Sýrska vláda v Damasku tento krok privítala a zároveň vyzvala na ukončenie tureckej "agresie" na severovýchode Sýrie, informovala agentúra Reuters.



Odsun kurdských bojovníkov z 30 kilometrov širokého pásma sýrskeho územia pozdĺž tureckých hraníc potvrdili v nedeľu Kurdmi vedené Sýrske demokratické sily (SDF).



"SDF sa v rámci severovýchodnej Sýrie presúvajú na nové pozície ďalej od turecko-sýrskych hraníc... v záujme toho, aby sa zastavilo krviprelievanie a aby bolo miestne obyvateľstvo chránené pred tureckými útokmi," uvádza sa v nedeľňajšom vyhlásení Sýrskych demokratických síl.



Odsun podľa nich prebieha v súlade s dohodou, ktorú 22. septembra dosiahli v Soči prezidenti Turecka a Ruska Recep Tayyip Erdogan a Vladimir Putin. Dohoda počíta s odsunom kurdských milícií z pohraničnej oblasti do utorka 29. októbra. V pohraničnom pásme by po odsune Kurdov mali hliadkovať turecké a ruské sily a rozmiestniť by sa tam mali aj sýrske vládne jednotky.



Týmto spôsobom by sa mala definitívne ukončiť pozastavená turecká vojenská ofenzíva voči Kurdom, ktorú Ankara na severovýchode Sýrie spustila 9. októbra.



Nedeľňajšie vyhlásenie SDF privítala vláda v Damasku, podľa ktorej odsun kurdských bojovníkov odstraňuje "hlavnú zámienku pre očividnú agresiu Turecka voči územiu Sýrie". Sýrska vláda zároveň prisľúbila, že pomôže obyvateľom prevažne kurdského pohraničného regiónu opäť sa integrovať so zvyškom krajiny.



SDF vo svojom vyhlásení zároveň požiadali Rusko ako garanta dohody o odsune, aby pomohlo sprostredkovať "konštruktívny dialóg" medzi kurskými úradmi na severovýchode Sýrie a vládou v Damasku.