Sýrski lekári tvrdia, že ich donútili k falošnému svedectvu o útoku

Damask 23. decembra (TASR) - Dvaja lekári a zdravotný brat zo sýrskeho mesta Dúmá, kde pred takmer siedmimi rokmi došlo k údajnému chemickému útoku, v rozhovore pre agentúru AFP priznali, že ich vláda zosadeného prezidenta Bašára Asada donútila o tejto udalosti poskytnúť falošné svedectvo medzinárodným vyšetrovateľom. Informuje o tom TASR.



Útok na Dúmá, ktorý sa odohral v apríli 2018, si vyžiadal 43 obetí na životoch. Podľa záverov vyšetrovania Organizácie pre zákaz chemických zbraní (OPWC) z vlaňajšieho januára sa možno domnievať, že na mesto zhodilo sýrske letectvo dve bomby obsahujúce chlór.



Damask za vlády Asada závery OPCW odmietol a spolu s Moskvou tvrdil, že útok zinscenovali záchranári na príkaz Spojených štátov, ktoré následne začali letecké útoky na Sýriu - rovnako ako Británia a Francúzsko.



Spomínaná trojica, ktorá zranených po útoku ošetrovala v poľnej nemocnici v Dúmá, pre AFP povedala, že ich predvolali do centrály národnej bezpečnosti.



"Povedali mi, že vedia, kde je moja rodina v Damasku," povedal ortopéd Muhammad Hanaš a poskytol verejné svedectvo, ktoré by bolo podľa francúzskej agentúry pred nedávnym zvrhnutím Asadovho režimu islamistickými povstalcami nemožné.



Špecialista na urgentnú a intenzívnu starostlivosť Hasan Ajún zase povedal, že keď prišiel k vyšetrovateľovi, "jeho zbraň ležala na stole a mierila na mňa".



Muwafak Nisrín v roku 2018 pracoval ako záchranár a zdravotný brat. Tvrdí, že bol pod tlakom, pretože jeho rodina - ako väčšina rodín rodiny zdravotníckych pracovníkov - žije v Dúmá. Úrady "nám povedali, že k žiadnemu chemickému útoku nedošlo" a že "chceli ukončiť tento príbeh a poprieť ho, aby Dúmá mohla obrátiť novú stránku", dodal.



Chemický útok, pripisovaný sýrskemu letectvu, bol zameraný na budovu v blízkosti poľnej nemocnice, kam boli prevezení zranení a kde trojica pracovala spolu s inými tímami lekárov. Krátko nato sa na internete podľa AFP začalo šíriť video, na ktorom je vidieť chaos v zariadení, kde zdravotníci ošetrujú zranených vrátane detí a muž strieka hadicou na ľudí vodu.



Asadova vláda tieto zábery označila za "falošné" a bezpečnostné služby vypočúvali osoby, ktoré sa na videu objavili, vrátane zdravotníckeho personálu, s ktorým AFP viedla rozhovory.