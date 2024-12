Sýrski povstalci vyhlásili amnestiu pre odvedencov do armády za Asada

Bejrút 9. decembra (TASR) - Sýrski povstalci vyhlásili amnestiu, ktorá sa týka vojenského personálu odvedeného do služby v armáde počas vlády medzičasom zvrhnutého prezidenta Bašára Asada. Podľa pondelkovej správy agentúry Reuters to povstalci oznámili prostredníctvom platformy Telegram, píše TASR.



Ľudskoprávna organizácia Human Rights Watch (HRW) medzičasom v pondelok vyzvala sýrskych povstalcov, aby zaručili humánne zaobchádzanie aj predstaviteľom, podporovateľom a príslušníkom armády režimu zosadeného prezidenta Bašára Asada.



Britský denník The Guardian v pondelok napísal, že jedným z prvých rozhodnutí, ktoré povstalci podnikli v novodobytých mestách, bolo prepustenie osôb zadržiavaných vo vládnych internačných centrách.



Sýrske väznice, kde bolo do tohto týždňa zadržiavaných odhadom asi 136.000 ľudí, sú pre mnohých Sýrčanov symbolom represií režimu Bašára Asada, dodáva Reuters.