Sýrski povstalci zaútočili na kurdské jednotky na severe Sýrie

Damask 8. decembra (TASR) - Sýrski povstalci v nedeľu oznámili, že začali útok na jednotky vedené Kurdmi v meste Manbidž v provincii Aleppo na severe Sýrie. Vyplýva to z vyhlásenie, ktoré ministerstvo obrany sýrskej dočasnej vlády zverejnilo na sieti X. Informovala o tom agentúra Reuters, ktorá upozornila, že tento status bol zverejnený v nedeľu, ale datovaný je sobotou.



Islamistickí povstalci s Kurdmi spolupracovali na zvrhnutí režimu sýrskeho prezidenta Bašára Asada. Zdá sa však, že začali bojovať proti sebe, konštatoval Reuters.



Ako napísal spravodajský web The Times of Israel (TOI), turecký bezpečnostný zdroj medzičasom informoval, že Tureckom podporované sýrske sily prevzali kontrolu nad približne 80 percentami severosýrskej oblasti Manbidž a sú blízko k víťazstvu nad tamojšími kurdskými silami.



Boj proti kurdským Oddielom ľudovej sebaobrany (YPG), spájaných so Stranou kurdských pracujúcich (PKK), je veľmi blízko k víťazstvu, uviedol zdroj s odkazom na kurdské milície, ktoré Manbidž dlho ovládajú. Zdroj dodal, že prebiehajú letecké aj pozemné zásahy s cieľom ovládnuť Manbidž.



Oddiely ľudovej sebaobrany, ktoré pôsobili v severnej a východnej Sýrii, spolupracovali s koalíciou vedenou USA v jej boji proti Islamskému štátu.



Medzičasom veliteľ Sýrskych demokratických síl (SDF) podporovaných Kurdmi, ktoré ovládajú oblasti na severovýchode krajiny, v nedeľu privítal pád režimu Bašára Asada.



"V Sýrii prežívame historické chvíle, keď sme svedkami pádu autoritárskeho režimu v Damasku," uviedol veliteľ Mazlúm Abdi vo vyhlásení zverejnenom na platforme Telegram a dodal, že "táto zmena predstavuje príležitosť vybudovať novú Sýriu založenú na demokracii a spravodlivosti, ktorá zaručuje práva všetkých Sýrčanov".