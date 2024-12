Sýrski rebeli tvrdia, že sa zmocnili mesta Daraá, kolísky povstania

Ammán/Bejrút 7. decembra (TASR) - Sýrski povstalci vyhlásili, že v sobotu ovládli mesto Daraá na juhu krajiny, kde v roku 2011 vypuklo povstanie proti prezidentovi Bašárovi Asadovi. Pokiaľ je informácia pravdivá, šlo by už o štvrté mesto, o ktoré by sýrske vojská prišli počas jediného týždňa. Informovala o tom agentúra Reuters, od ktorej správu prevzala TASR.



Povstalci tvrdia, že sýrska armáda sa po vzájomnej dohode stiahla z mesta organizovaným ústupom, výmenou za čo jej militanti umožnili bezpečný prechod do hlavného mesta Damask, nachádzajúceho sa zhruba 100 kilometrov na severe.



Videá šíriace sa na sociálnych sieťach zobrazujú povstalcov na motorkách v uliciach mesta. Na hlavnom námestí v nich militanti oslavovali svoje víťazstvo streľbou do vzduchu.



Sýrska vláda a armáda zatiaľ situáciu nekomentovali a agentúra Reuters nedokázala nezávisle overiť tvrdenia povstalcov.



Daraá mala pred vypuknutím občianskej vojny v roku 2011 viac než 100 tisíc obyvateľov a symbolický význam kolísky povstania. Je hlavným mestom provincie s miliónom obyvateľov a nachádza sa neďaleko hranice s Jordánskom.