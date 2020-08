Sýrsky chlapec po deviatich rokov bez domova spáchal samovraždu

Brusel/Amsterdam 4. augusta (TASR) - Maloletý sýrsky utečenec vo veku 14 rokov spáchal samovraždu v utečeneckom centre v meste Glize v holandskej provincii Limbursko. Uviedol to v pondelok spravodajský server DutchNews.nl s odvolaním sa na údaje Ústrednej agentúry pre prijímanie žiadateľov o azyl (COA).



Podľa informácií COA bol 14-ročný Alí Ghazawí, pochádzajúci z rodiny so šiestimi deťmi, deväť rokov bez pocitu trvalého domova. Jeho rodina strávila päť rokov v utečeneckom tábore v Libanone predtým, ako požiadala o azyl v Španielsku. Sklamanie zo životných podmienok v Španielsku a nedostatku možností získať prácu však priviedli rodinu do Holandska, kde ich žiadosť o udelenie azylu zamietli, čo je v súlade so súčasnými pravidlami EÚ v oblasti azylovej politiky.



"Keď sme sa dozvedeli, že nemôžeme zostať v Holandsku, niečo sa v ňom zlomilo," opísala situáciu jeho matka Áiša v rozhovore pre denník Algemeen Dagblad. "Nechcel už viac hovoriť ani jesť," dodala.



Hovorca COA pre DutchNews.nl uviedol, že v minulom roku došlo v holandských utečeneckých centrách k 590 "samodeštruktívnym činom", medzi ktoré patria aj pokusy o samovraždu a hladovky. Žiadatelia o azyl, u ktorých úrady zistia samovražedné správanie, sú vyzvaní, aby požiadali o pomoc odborníkov prostredníctvom zdravotníckych stredísk fungujúcich v utečeneckých centrách.



