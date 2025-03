Sýrsky minister pôjde na zasadnutie organizácie pre chemické zbrane

Damask 5. marca (TASR) - Sýrsky minister zahraničia Asad Šajbání oznámil, že sa v stredu zúčastní na zasadnutí Organizácie pre zákaz chemických zbraní (OPCW) v holandskom Haagu. Informuje o tom TASR podľa správy agentúry AFP.



"Dnes, prvýkrát v histórii Sýrie, sa zúčastním výkonnej rady Organizácie pre zákaz chemických zbraní v Haagu," napísal Šajbání na sociálnej sieti X. "Moja účasť potvrdzuje záväzok Sýrie k medzinárodnej bezpečnosti a ctí tých, ktorí prišli o životy dusiac sa rukami Asadovho režimu," dodal.



Zhruba pred troma mesiacmi povstalci zvrhli režim prezidenta Bašára Asada. Niektorí politici a experti ho obviňujú z používania chemických zbraní počas trinásť rokov trvajúcej občianskej vojny. Po jeho zvrhnutí vzrástli obavy, čo sa stane so zásobami chemických zbraní.



Pred viac ako desiatimi rokmi Sýria súhlasila s vydaním a následným zničením zbraní. Podľa OPCW však vtedy nepriznala všetky zásoby a nejaké si ponechala.



Šéf organizácie Fernando Arias sa minulý mesiac prvýkrát stretol s novým sýrskym lídrom Ahmadom Šarom. Návšteva podľa AFP opäť vzbudila nádej, že by sa Sýria mohla definitívne zbaviť chemických zbrani.



Podľa Ariasa jeho cesta priniesla "reštart" a "po 11 rokoch obštrukcií zo strany predchádzajúcej vlády majú dočasné sýrske orgány šancu obrátiť list".



OPCW sa obáva, že množstvo dôkazov mohlo byť zničených pri bombových náletoch izraelského letectva po zosadení Asada. Izrael tvrdí, že útoky boli mierené aj na sklady s chemickými zbraňami aby sa nedostali do rúk "extrémistom".