Sýrsky minister verí, že návšteva Saudskej Arábie otvorí novú stránku

Damask 2. januára (TASR) - Sýrsky minister zahraničných vecí Asad Hasan Šíbání v stredu pri príchode do Saudskej Arábie vyjadril nádej, že táto návšteva otvorí "novú, svetlú stránku" v sýrsko-saudských vzťahoch. Ide o prvú zahraničnú cestu predstaviteľa novej sýrskej vlády po zvrhnutí dlhoročného prezidenta Bašára Asada. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.



Šíbání na sociálnej sieti X oznámil svoj príchod do Saudskej Arábie a uviedol, že spolu s ním je na návšteve aj minister obrany a šéf spravodajskej služby.



"Prostredníctvom tejto prvej návštevy v histórii Slobodnej Sýrie sa usilujeme otvoriť novú, svetlú stránku v sýrsko-saudských vzťahoch, ktorá zodpovedá dlhej spoločnej histórii oboch krajín," uviedol šéf sýrskej diplomacie.



Sýrske médiá s odvolaním na zdroj z ministerstva zahraničných vecí ešte pred Šíbáního vyjadrením informovali, že sýrska delegácia pricestovala na návštevu "na pozvanie saudskoarabského ministra zahraničných vecí".



Saudskoarabská delegácia sa minulý mesiac v sýrskom Damasku stretla s novým faktickým lídrom krajiny Ahmadom Šarom, píše AFP. Šara je lídrom islamistickej skupiny Hajat Tahrír aš-Šám (HTS), ktoré viedla povstaleckú ofenzívu, ktorá zosadila prezidenta Asada.



V minulotýždňovom rozhovore Šara povedal, že Saudská Arábia "bude určite zohrávať veľkú úlohu v budúcnosti Sýrie," pričom poukázal na "veľkú investičnú príležitosť pre všetky susedné krajiny". Sýrske hospodárstvo a infraštruktúra sú podľa AFP v dôsledku viac ako 13 rokov trvajúcej občianskej vojny zničené.



Saudská Arábia v roku 2012 prerušila vzťahy s Asadovou vládou a na začiatku občianskej vojny v krajine, ktorá vypukla v roku 2011, podporovala sýrskych povstalcov, ktorí sa snažili zvrhnúť tamojšieho prezidenta. Minulý rok však Rijád obnovil vzťahy s Asadovou vládou a prispel k návratu Sýrie do Ligy arabských štátov, čím ukončil jej regionálnu izoláciu, píše AFP.