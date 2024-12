Sýrsky minister: Ženy budú mať právo na vzdelanie tak ako doteraz

Damask 19. decembra (TASR) - Nový sýrsky režim už na budúci týždeň odstráni z učebných textov všetky odkazy na bývalú vládnu stranu Baas zvrhnutého prezidenta Bašára Asada. Do školských osnov inak neplánuje zasahovať, ani obmedzovať práva žien a dievčat na vzdelanie. V rozhovore pre agentúru Reuters to uviedol minister školstva v novej prechodnej sýrskej vláde Nazír Muhammad Kadrí.



Sýria je v arabskom svete dlhodobo považovaná za krajinu s jedným z najlepších vzdelávacích systémov a túto povesť si zachovala napriek dlhoročnej občianskej vojne.



"Vzdelanie je pre Sýrčanov červenou čiarou, dôležitejšou ako jedlo a voda," povedal Kadrí. "Právo na vzdelanie nie je obmedzené na jedno konkrétne pohlavie," vyhlásil.



Podľa ministra sa bude na školách naďalej vyučovať náboženstvo, či už moslimské alebo kresťanské v závislosti od viery jednotlivých študentov. Základné školy budú aj naďalej zmiešané a triedy nebudú segregované na dievčenské a chlapčenské. Segregácia podľa pohlavia na stredných školách sa zachová v rovnakej forme ako v súčasnosti.



Sekulárna panarabská strana Baas vládla v Sýrii od štátneho prevratu v roku 1963. Jej vedenie považovalo vzdelávací systém za dôležitý nástroj na budovanie lojality mládeže voči autoritárskemu režimu. Po viac 70 rokoch jej vládu pred týždňom a pol zvrhli povstalecké skupiny na čele so sunnitskou islamistickou skupinou Hajat Tahrír aš-Šám (HTS). Vznikla v rámci sýrskej pobočky Al-Kaídy. Viacero Sýrčanov sa preto obáva, že HTS v celej krajine zavedie prísny výklad islamu.



Vízia ministra školstva však podľa Reuters poukazuje na umiernenejšiu pozíciu povstalcov po nedávnom prevzatí moci.