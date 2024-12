Sýrsky premiér volá po slobodných voľbách, je v kontakte s povstalcami

Damask 8. decembra (TASR) - Sýrsky premiér Muhammad Džalálí v nedeľu vyhlásil, že v Sýrii by sa mali uskutočniť slobodné voľby, aby ľud mal možnosť rozhodnúť o svojom vedení. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.



V rozhovore pre panarabskú televíziu al-Arabíja Džalálí uviedol, že bol v kontakte s veliteľom povstalcov Abú Muhammadom al-Džawláním, aby prediskutovali riadenie súčasného prechodného obdobia, čo - podľa Reuters - predstavuje pozoruhodný vývoj v snahách o formovanie politickej budúcnosti Sýrie.



Džalálí dodal, že nevie, kde sa nachádza povstalcami zvrhnutý prezident Bašár Asad a jeho minister obrany, pretože kontakt s nimi nemá od soboty večera.



Džalálí už predtým v nedeľu uviedol, že je pripravený podieľať sa na pokojnom odovzdaní moci novej vláde, ktorú si vyberú občania. "Sme pripravení spolupracovať aj s opozíciou," povedal vo videoodkaze zverejnenom na svojom účte na Facebooku, ktorý podľa vlastných slov nahral vo svojom dome.



Džalálí vyzval občanov, aby nepoškodzovali verejný majetok. Sýria podľa neho môže byť "normálnym štátom", ktorý si vybuduje priateľské vzťahy so svojimi susedmi. On sám nemá záujem o žiadnu politickú funkciu ani iné privilégiá.



"Sýria patrí všetkým Sýrčanom," konštatoval Džalálí, ktorý bol predtým ministrom komunikácií a premiérom je len niekoľko mesiacov. Európska únia na neho uvalila sankcie za účasť na represiách voči obyvateľom Sýrie.



Protivládni islamistickí povstalci spustili minulú stredu nečakanú ofenzívu proti režimu Bašára Asada. V rýchlom slede už stačili obsadiť veľké mestá ako Aleppo, Dajr az-Zaur, Hamá a Homs. V noci na nedeľu vstúpili aj do hlavného mesta Damask.