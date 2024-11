Za smrť 7 migrantov pri nehode dostal prevádzač 15 rokov väzenia

Traunstein 5. novembra (TASR) — Krajinský súd v bavorskom Traunsteine odsúdil v utorok na 15 rokov väzenia Sýrčana, ktorý vlani pašoval z Rakúska do Nemecka 22 migrantov a pri ním zavinenej nehode sedem z nich zahynulo. TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA.



Prokuratúra žiadala pre obžalovaného doživotie za sedemnásobnú vraždu a 15 pokusov o vraždu. Týmto by bolo predčasné prepustenie v súčasnosti 25-ročného Sýrčana z väzenia po 15 rokoch prakticky nemožné.



Muž, ktorý sa narodil v sýrskej metropole Damask a naposledy žil v Rakúsku, sa priznal, že v októbri minulého roka prevážal z Rakúska do Bavorska 22 migrantov pochádzajúcich z Turecka a Sýrie. Natlačení boli mikrobuse určenom pre deväť cestujúcich.



Pri pokuse o útek pred políciou vozidlo vo vysokej rýchlosti narazilo do zvodidiel. Následne sa prevrátilo a skončilo na streche. Medzi obeťami nehody bolo aj šesťročné dieťa.



Obžalovaný sa na začiatku procesu k veľkej časti obvinení priznal. Prostredníctvom svojho právnika, ktorý pre Sýrčana požadoval 12 rokov väzenia, odkázal, že nechcel, aby sa niekomu z prevážaných migrantov niečo stalo.