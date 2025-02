Sýrsky prezident a jordánsky kráľ rokovali v Ammáne

Ammán 26. februára (TASR) - Jordánsky kráľ Abdalláh II. sa v stredu stretol s dočasným sýrskym prezidentom Ahmadom Šarom v Ammáne. Hovorili o zabezpečení spoločných hraníc v súvislosti s pašovaním drog a zbraní a o návrate sýrskych utečencov do vlasti. TASR o tom píše podľa správ agentúr AFP a Reuters.



Abdalláh II. privítal Šaru na ammánskom letisku a obaja lídri následne zamierili do kráľovského paláca. Počas rozhovorov jordánsky kráľ hovoril o potrebe koordinovať "rôzne výzvy týkajúce sa bezpečnosti hraníc a obmedzenia pašovania zbraní a drog... a vytvorenia podmienok pre dobrovoľný a bezpečný návrat sýrskych utečencov," uviedol kráľovský palác.



Abdalláh II. vyjadril "podporu... sýrskym bratom pri obnove ich krajiny... spôsobom, ktorý zaručí jednotu, bezpečnosť a stabilitu Sýrie".



Jordánsky kráľ odsúdil utorňajšie útoky Izraela na južný Damask a na juh Sýrie v blízkosti jordánskej hranice.



Stredajšia cesta bola už treťou zahraničnou návštevou Šaru od nástupu k moci a decembrového zvrhnutia vlády Bašára Asada. V Jordánsku ho sprevádzal aj minister zahraničných vecí Asad Šíbání, ktorý Ammán navštívil už v januári na rokovaniach s jeho jordánskym náprotivkom Ajmanom Safadím.



Počas občianskej vojny v Sýrii sa prudko zvýšila výroba drog, najmä captagonu - stimulantu podobného amfetamínu. Dôkazy odhalené po Asadovom páde nasvedčujú, že do výroby bola zapletená jeho vláda a z drog financovala fungovanie režimu. Reuters uvádza, že Abdalláh II. z pašovania drog v regióne viní proiránske milície.