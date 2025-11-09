< sekcia Zahraničie
Sýrsky prezident Ahmad Šara pricestoval do Spojených štátov
Sýrsky prezident mal s Trumpom schôdzku po prvýkrát v Rijáde v máji počas regionálnej cesty amerického prezidenta.
Autor TASR
Damask 9. novembra (TASR) - Sýrsky prezident Ahmad Šara pricestoval v sobotu do Spojených štátov na historickú oficiálnu návštevu, informovala sýrska štátna tlačová agentúra. Šara prichádza deň po tom, čo ho Washington oficiálne vyradil zo zoznamu teroristických subjektov. TASR informáciu prevzala z agentúry AFP.
Šara, ktorého povstalecké sily koncom minulého roka zvrhli dlhoročného vládcu Bašára Asada, sa v pondelok stretne s americkým prezidentom Donaldom Trumpom v Bielom dome. Sýrsky prezident mal s Trumpom schôdzku po prvýkrát v Rijáde v máji počas regionálnej cesty amerického prezidenta.
Osobitný americký vyslanec Thomas Barrack začiatkom novembra vyjadril nádej, že sýrsky líder podpíše dohodu o vstupe do medzinárodnej aliancie proti džihádistickej skupine Islamský štát (IS), ktorú vedie USA.
Spojené štáty plánujú zriadiť vojenskú základňu neďaleko Damasku, „s cieľom koordinovať humanitárnu pomoc a sledovať vývoj medzi Sýriou a Izraelom“, uviedol pre agentúru AFP diplomatický zdroj v Sýrii.
Rozhodnutie ministerstva zahraničných vecí USA vyradiť Šaru zo zoznamu teroristov sa očakávalo, keďže spolupracuje so Spojenými štátmi, a zároveň prišlo deň po tom, čo Bezpečnostná rada OSN zrušila sankcie uvalené na dočasného prezidenta Sýrie.
„Tieto kroky sa prijali ako uznanie pokroku, ktorý dosiahlo sýrske vedenie po odchode Bašára Asada a viac ako 50 rokoch represií pod Asadovým režimom,“ uviedol vo vyhlásení hovorca ministerstva Tommy Pigott. Podľa jeho slov splnila vláda požiadavky USA vrátane pátrania po nezvestných Američanoch a likvidácie všetkých zostávajúcich chemických zbraní.
Spojené štáty pôvodne považovali Šaru, ktorý bol kedysi spájaný s teroristickou sieťou Al-Káida, za globálneho teroristu a bola na neho vypísaná odmena.
