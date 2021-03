Sýrsky prezident Asad prekonal covid a vrátil sa do práce

Damask 30. marca (TASR) - Sýrsky prezident Bašár Asad a jeho manželka Asma prekonali nákazu novým koronavírusom a vrátili sa k svojim pracovným povinnostiam. Oznámila to v utorok Asadova kancelária, z ktorej vyhlásenia citovala agentúra DPA.



"Po skončení obdobia karantény, zmiznutí príznakov ochorenia COVID-19 a negatívnych výsledkov PCR výterov, sa prezident Bašár Asad a pani Asma Asadová počnúc dnešným dňom normálne vrátili do práce," uviedla prezidentská kancelária v Damasku.



Kancelária ešte 8. marca oznámila, že 55-ročný Asad so svojou 45-ročnou manželkou mali pozitívny výsledok testu na koronavírus. Zároveň však vtedy informovala, že sú v dobrom zdravotnom stave a majú len mierne symptómy ochorenia COVID-19.



V Sýrii dosiaľ oficiálne potvrdili 18.638 prípadov koronavírusu a 1247 súvisiacich úmrtí. Skutočné číslo nakazených aj obetí je však podľa odhadov zrejme oveľa vyššie, uvádza DPA.