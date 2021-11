Sýrsky prezident Asad sa stretol s ministrom zahraničných vecí SAE

Damask 9. novembra (TASR) - Minister zahraničných vecí Spojených arabských emirátov (SAE) Abdalláh ibn Zajd Nahaján sa v utorok v Damasku stretol so sýrskym prezidentom Bašárom Asadom, informovala agentúra AFP.



Ide o prvú takúto návštevu vrcholného predstaviteľa SAE od začiatku vojny v Sýrii. Asad prijal Abdalláha spolu s jeho delegáciou.



"Počas stretnutia hovorili o bilaterálnych vzťahoch medzi týmito bratskými krajinami a spôsoboch, ako rozviť spoluprácu v rôznych odvetviach, v ktorých majú krajiny spoločné záujmy," uviedla agentúra SANA.



SAE prerušili väzby so Sýriou vo februári 2012 po tom, ako potláčanie celonárodných protivládnych protestov v krajine prerástlo do vojny, píše AFP.



Spojené arabské emiráty v roku 2018 opätovne otvorili svoje veľvyslanectvo v Damasku a v marci tohto roka sa vyslovili za návrat Sýrie do Ligy arabských štátov (LAŠ). Jej členstvo v tejto organizácii bolo pozastavené v roku 2011.