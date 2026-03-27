< sekcia Zahraničie
Sýrsky prezident navštívi v pondelok Nemecko
Autor TASR
Berlín 27. mája (TASR) — Dočasný sýrsky prezident Ahmad Šara uskutoční v pondelok návštevu Nemecka. Pôvodne bola plánovaná na január, Šara ju však zrušil po tom, čo v Sýrii prepukli boje medzi armádou a Kurdmi vedenými Sýrskymi demokratickými silami (SDF). TASR o tom informuje s odvolaním sa na agentúru DPA.
Šara sa v Berlíne stretne s kancelárom Friedrichom Merzom a zúčastní sa na okrúhlom stole so zástupcami firiem, kde sa bude diskutovať o perspektívach hospodárskej obnovy a rekonštrukcie Sýrie, oznámil hovorca vlády Stefan Kornelius.
Kľúčovými témami rokovaní s Merzom mali byť repatriácia sýrskych utečencov a obnova Sýrie po 14 rokoch občianskej vojny.
Merz pozval Šaru na návštevu Nemecka vlani v novembri. Jeho krok však vyvolal kritiku zo strany kurdských a alavitských komunít v Nemecku, ktoré obviňujú sýrsku vládu z represií voči etnickým a náboženským menšinám. Proti návšteve Šaru bolo v januári naplánovaných niekoľko demonštrácií.
V uplynulých rokoch utiekol do Nemecka približne milión Sýrčanov. Mnohí z nich prišli v rokoch 2015 a 2016, aby unikli pred občianskou vojnou. Ľudskoprávne organizácie kritizovali snahy motivovať ich k návratu do Sýrie a poukazovali na pretrvávajúcu nestabilitu a pokračujúce porušovanie ľudských práv.
Šara je dočasným prezidentom od 29. januára 2025 na päťročné prechodné obdobie. Predtým bol vodcom islamistickej skupiny Hajat Tahrír aš-Šám (HTS), ktorá mala väzby na al-Káidu. Koalícia povstaleckých síl vedená HTS v decembri 2024 zvrhla režim prezidenta Bašára Asada. Šara sa následne dištancoval sa od extrémizmu a k otvoreniu sa a nastolil politiku zbližovania so Západom.
