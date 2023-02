Sýrsky prezident navštívil oblasť zasiahnutú silným zemetrasením

Damask 10. februára (TASR) — Sýrsky prezident Bašár Asad v piatok prvýkrát navštívil sever Sýrie, ktorý v pondelok zasiahlo mohutné zemetrasenie s epicentrom v susednom Turecku. Uviedla to agentúra AFP.



Asad so svojou manželkou Asmou navštívili preživších hospitalizovaných v nemocnici v meste Aleppo. Zábery ich návštevy zverejnili sýrske vládne médiá.



Podľa záberov, ktoré zverejnila prezidentská kancelária, Asad navštívil aj oblasti mesta zničené zemetrasením s magnitúdou 7,8. V dôsledku tohto zemetrasenia, ktoré sa radí k najväčším katastrofám v regióne za posledných sto rokov, zahynulo v Turecku a Sýrii viac ako 22.000 ľudí.



Sýrsky prezident, ktorý sa po vypuknutí občianskej vojny vo svojej krajine v roku 2011 ocitol v diplomatickej izolácii, dostáva po zemetrasení od arabských lídrov ponuky na poskytnutie humanitárnej pomoci, čo by podľa analytikov mohol využiť na posilnenie podpory pre Sýriu v danom regióne.



Na Asadov autokratický režim sa vzťahujú medzinárodné sankcie za zločiny spáchané počas občianskej vojny.



Humanitárna situácia v Sýrii je aj vzhľadom na to, že časť územia ovládajú povstalci, zložitá. Svetový potravinový program OSN (WFP) v piatok priznal, že dostať pomoc do konfliktom a teraz aj zemetrasením zničenej časti Sýrie bolo mimoriadne ťažké, ale napokon ju dostalo už asi 43.000 ľudí.



Vďaka zásobám, ktoré sa už nachádzajú v krajine, má WFP podľa svojho vyhlásenia dostatok hotových potravinových dávok pre 100.000 ľudí a dávky, ktoré si vyžadujú zariadenia na varenie, pre 1,4 milióna ľudí na jeden mesiac.