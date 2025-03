Sýrsky prezident obnovil funkciu veľkého muftiho

Damask 29. marca (TASR) - Dočasný sýrsky prezident Ahmad Šara v piatok vymenoval za veľkého muftiho umierneného duchovného Usámu Rifaia, ktorý je známy tým, že sa svojho času postavil proti už zvrhnutému vládcovi Bašárovi Asadovi. S odvolaním sa na oficiálne vyhlásenie Šarovho úradu o tom v sobotu informovala agentúra AFP.



Rifai verejne vyjadril svoj nesúhlas s Asadom krátko po vypuknutí protivládnych protestov v roku 2011. Následne príslušníci vládnych bezpečnostných zložiek vtrhli do jeho mešity, bili tam a zatýkali ľudí.



Krátko po tomto incidente Rifai opustil Sýriu a usadil sa v Istanbule, kde pôsobil ako predseda islamskej rady zriadenej v roku 2014 pre Sýrčanov, ktorí sa postavili proti Asadovi.



Do Damasku sa vrátil až po tom, ako povstalci vedení Šarom v decembri 2024 zosadili dlhoročného vládcu Asada.



Asad v roku 2021 vydal dekrét o zrušení funkcie veľkého muftiho a rozšírení právomocí vládneho ministerstva dohliadajúceho na náboženské záležitosti.



Tento dekrét v podstate prinútil veľkého muftiho Ahmada Badreddína Hasúna, ktorého Asad vymenoval v roku 2004, odísť do dôchodku.



Podľa neoficiálnych správ z tohto týždňa bývalého veľkého muftiho, známeho svojou podporou Asada, zadržali na letisku v Sýrii, odkiaľ sa pokúšal ujsť do zahraničia. Úrady túto záležitosť verejne neoznámili, no rodinní príslušníci na sociálnych sieťach potvrdili, že Hasúna zadržali.