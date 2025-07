Sýrsky prezident opäť prisľúbil ochranu menšinám vo svojej krajine

Damask 19. júla (TASR) - Dočasný sýrsky prezident Ahmad Šara v sobotu opätovne prisľúbil ochranu menšinám v Sýrii po tom, ako si medzietnické zrážky v provincii Suwajdá s prevažne drúzskym obyvateľstvom vyžiadali viac než 700 obetí. Informovala o tom agentúra AFP.



„Sýrsky štát je odhodlaný chrániť všetky menšiny a komunity v krajine... Odsudzujeme všetky zločiny spáchané“ v provincii Suwajdá, vyhlásil Šara v televíznom prejave krátko po tom, čo jeho úrad oznámil „okamžité prímerie“ v tejto juhosýrskej provincii.



Suwajdá je hornatá oblasť na juhu Sýrie, dlhodobo obývaná prevažne drúzskou náboženskou menšinou, ktorá si počas občianskej vojny udržiavala určitý stupeň autonómie a bola voči vláde zosadeného prezidenta Bašára Asada zväčša neutrálna alebo kritická.



Po Asadovom odchode do Ruska koncom roka 2024 a nástupe dočasného prezidenta Ahmada Šaru došlo v provincii Suwajdá k zhoršeniu bezpečnostnej situácie. Násilnosti medzi drúzmi a sunnitskými beduínmi eskalovali 13. júla.



Do bojov sa postupne zapojili aj islamistické milície podporujúce beduínske skupiny a ďalšie neidentifikované polovojenské skupiny.



Sýrska vláda na tento vývoj reagovala tak, že v polovici júla - po dlhšej absencii - začala do oblasti rozmiestňovať vládne bezpečnostné jednotky, čo viedlo k napätiu nielen s niektorými drúzskymi lídrami, ale aj s Izraelom, ktorý doteraz odmietal sýrske vojenské pôsobenie pri svojich hraniciach.



Izrael na túto novú situáciu reagoval viacerými delostreleckými a leteckými útokmi na pozície sýrskej armády, vrátane cieľov v blízkosti prezidentského paláca v Damasku. Jeruzalem tvrdí, že útoky boli reakciou na aktivity milícií blízko izraelských hraníc, no Damask označil izraelský zásah za porušenie suverenity Sýrie.



Podľa Sýrskeho pozorovateľského centra pre ľudské práva si niekoľkodňové ozbrojené násilnosti vyžiadali vyše 700 mŕtvych vrátane civilistov, drúzskych bojovníkov a príslušníkov vládnych síl.



Napätie sa pokúsili zmierniť aj zahraniční aktéri. Spojené štáty v noci na sobotu oznámili dohodu o prímerí medzi Sýriou a Izraelom, ktoré má zabrániť ďalšiemu zhoršeniu situácie. Prímerie podporili aj Rusko, Jordánsko a Turecko.



Šara, ktorý sa stal dočasným prezidentom po páde Asadovho režimu koncom roka 2024, sľuboval ochranu menšín už krátko po nástupe do funkcie počas Národnej konferencie o prechode moci vo februári tohto roku.