Sýrsky prezident prijal v Damasku šéfa iránskej diplomacie

Damask 20. apríla (TASR) - Iránsky minister zahraničných vecí Mohammad Džavád Zaríf sa v pondelok v Damasku stretol so sýrskym prezidentom Bašárom Asadom. Témou ich rozhovoru bol vývoj v regióne v súvislosti s epidémiou koronavírusu SARS-CoV-2, informovala agentúra AFP.



AFP pripomenula, že šlo o Asadovo prvé oficiálne stretnutie so Zarífom od apríla minulého roku.



Sýrsky prezident v pondelok na rokovaní v Damasku vyjadril sústrasť Iránu, ktoré je epicentrom epidémie choroby COVID-19 v regióne: V Iráne nateraz evidujú 5209 úmrtí na COVID-19 a viac ako 83.000 pozitívne testovaných na SARS-CoV-2. Sýria oznámila, že na svojom území má 39 prípadov nákazy a tri úmrtia.



Pokiaľ ide o boj s pandémiou, Asad kritizoval Spojené štáty za to, že zachovávajú ekonomické sankcie voči krajinám ako Sýria a Irán, a to "napriek týmto výnimočným humanitárnym podmienkam", uviedla vo svojom vyhlásení kancelária sýrskeho prezidenta.



Fotografia, ktorá bola zverejnená po schôdzke, zachytáva, ako Asad a Zarífa sedia oproti sebe a nos a ústa majú zakryté rúškami. Šéf iránskej diplomacie mal aj modré rukavice.



Asad sa na stretnutí venoval aj situácii v Sýrii, pričom odsúdil "pokračujúce zásahy Turecka do suverenity a územnej celistvosti" na severe Sýrie. Ankara tamvyslala svoje jednotky, zriadila tam vojenské kontrolné stanovištia a podporuje povstalcov bojujúcich proti vláde.



Zaríf sa v pondelok v Damasku stretol aj so sýrskym ministrom zahraničných vecí Walídom Mualimom, s ktorým sa zhodli na "dôležitosti ďalšej koordinácie a výmeny informácií a odborných znalostí medzi ... oboma krajinami s cieľom zvýšiť ich schopnosť čeliť" pandémii a "zabezpečiť všetko potrebné pre prevenciu, diagnostiku a liečbu" choroby COVID-19.



Irán je spolu s Ruskom jedným z hlavných spojencov sýrskej vlády v deväť rokov trvajúcej vojne, pri ktorej zahynulo vyše 380.000 ľudí. Viac ako polovica obyvateľov Sýrie bola nútená opustiť svoje domovy.