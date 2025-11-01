< sekcia Zahraničie
Sýrsky prezident Šara pricestuje v novembri do Washingtonu
Autor TASR
Manama 1. novembra (TASR) - Osobitný americký vyslanec Thomas Barrack oznámil v sobotu, že do Washingtonu pricestuje sýrsky prezident Ahmad Šara. Očakáva sa, že počas návštevy podpíše dohodu o vstúpení do medzinárodnej aliancie proti skupine Islamský štát (IS) pod vedením USA. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.
Barrack popri konferencii Manama Dialogue v Bahrajne pre novinárov uviedol, že Šara v novembri pricestuje do Washingtonu, pričom vyjadril nádej, že sýrsky líder podpíše dohodu o vstupe do aliancie bojujúcej s IS. Išlo by tak o prvú Šarovu návštevu Washingtonu a druhú návštevu USA, odkedy sa stal lídrom krajiny.
Skupinu prezidenta Hajat Tahrír aš-Šám (HTS), ktorá sa v minulosti spájala s teroristickou sieťou Al-Káida, vyradili USA zo zoznamu teroristických skupín v júli 2025.
Sýrsky prezident sa v máji stretol so šéfom Bieleho domu Donaldom Trumpom po prvý raz v saudskoarabskej metropole Rijád. Americký líder počas schôdzky sľúbil zrušenie ekonomických sankcií voči Sýrii, pripomína AFP.
