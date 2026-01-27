< sekcia Zahraničie
Sýrsky prezident Šara sa v stredu stretne s Putinom
Autor TASR
Moskva 27. januára (TASR) - Sýrsky prezident Ahmad Šara sa v stredu stretne s ruským prezidentom Vladimirom Putinom, oznámil v utorok Kremeľ. Pôjde už o jeho druhú návštevu Ruska od zvrhnutia bývalého prezidenta Bašára Asada v decembri 2024, informuje TASR podľa správy agentúry AFP.
Rokovania sa uskutočnia v čase, keď sa Moskva usiluje zabezpečiť predĺženie fungovania svojich dvoch vojenských základní na území Sýrie. Šara zároveň tlačí na Rusko, aby vydalo na stíhanie do vlasti exprezidenta Asada, ktorému Moskva po zasadení poskytla útočisko.
„Plánuje sa diskusia o stave bilaterálnych vzťahov a možnostiach ich rozvoja v rôznych oblastiach, ako aj o súčasnej situácii na Blízkom východe,“ uviedol Kremeľ vo vyhlásení.
Rusko bolo kľúčovým spojencom Asada počas 14-ročnej sýrskej občianskej vojny. Po poskytnutí diplomatickej podpory v Bezpečnostnej rade OSN v roku 2015 vojensky podporilo Asadov režim a letecky bombardovalo oblasti ovládané povstalcami. Noví sýrski predstavitelia sa napriek tomu snažia o mierové vzťahy s Ruskom.