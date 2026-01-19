Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Sýrsky prezident telefonoval s Trumpom

Na snímke Donald Trump. Foto: TASR/AP

K telefonátu medzi Šarom a Trumpom došlo deň po tom, čo Damask dosiahol dohodu s Kurdmi vedenými Sýrskymi demokratickými silami (SDF), ktorá zahŕňa aj prímerie.

Damask 19. januára (TASR) - Sýrsky prezident Ahmad Šara telefonoval v pondelok so šéfom Bieleho domu Donaldom Trumpom. Diskutovali spolu zárukách týkajúcich sa práv Kurdov, uviedol Šarov úrad. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.

Počas rozhovoru „obe strany zdôraznili potrebu zaručiť práva a ochranu kurdského ľudu v rámci sýrskeho štátu“, uvádza sa vo vyhlásení. Lídri tiež „potvrdili dôležitosť zachovania jednoty a nezávislosti sýrskeho územia“, cituje AFP.

V posledných dňoch prepukli v Sýrii boje medzi armádou a Kurdmi vedenými Sýrskymi demokratickými silami (SDF). Šara v nedeľu oznámil dosiahnutie dohody s veliteľom SDF Mazlúmom Abdím, ktorá zahŕňa okamžité prímerie. Stalo sa tak po tom, čo vládne sily postúpili do oblastí na severe a východe krajiny ovládaných Kurdmi. Šara tiež ešte v nedeľu avizoval, že sa v pondelok plánuje stretnúť s Abdím, aby doladili podrobnosti dohody.

Nie je jasné, kedy a ako komplexne bude dohoda implementovaná a či by nemohla naraziť na odpor, napríklad zo strany bojovníkov SDF, ktorí vnímajú ústupky Damasku ako porážku.
