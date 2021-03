Sýrsky prezident uprostred krízy sľubuje finančné stimuly

Damask 16. marca (TASR) - Uprostred prudkého hospodárskeho poklesu vydal v utorok sýrsky prezident Bašár Asad výnos, ktorým státisícom pracovníkov verejného sektora a vojakom poskytne jednorazový finančný stimul vo výške priemerného mesačného platu. Informovala o tom agentúra AP.



V poradí tretí stimul od októbra prichádza v čase padajúcej národnej meny - momentálne sa na čiernom trhu predáva dolár za 4000 sýrskych libier v porovnaní so 700 librami spred roka. Oficiálny kurz dolára je pevne stanovený na 1256 sýrskych libier za dolár.



Takmer 80 percent Sýrčanov žije v biede a potravinová bezpečnosť je pre 60 percent obyvateľstva nedostatočná, podľa OSN ide o vôbec najhoršiu situáciu v oblasti potravinovej bezpečnosti. Podľa sýrskeho ústredného štatistického úradu dosiahla inflácia v krajine 180 a 300 percent. Cena kilogramu cukru sa tento rok zmenila zo 700 sýrskych libier na zhruba 2 400.



Na jednorazový príspevok vo výške priemernej mesačnej mzdy by bolo potrebných približne 120 miliárd sýrskych libier. Týkal by sa približne dvoch miliónov ľudí a predstavuje 50.000 sýrskych libier, čo je na čiernom trhu približne 11 dolárov. Dostanú ho pracovníci verejného sektora vrátane pracujúcich na skrátený pracovný úväzok, 40.000 libier dostanú dôchodcovia.



Desaťročný konflikt zdevastoval sýrsku ekonomiku, izoloval jej vládu a väčšinu obyvateľov uvrhol do chudoby. Pandemické obmedzenia navyše prispeli k tlaku na ekonomiku, ktorý ešte znásobila finančná kríza v susednom Libanone. Sýrsky konflikt pripravil o život viac ako pol milióna ľudí, zničil infraštruktúru v krajine a dostal väčšinu jej ropných a poľnohospodárskych zdrojov mimo vládnej kontroly.