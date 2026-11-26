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Sýrsky prezident vymenoval predstaviteľku Kurdov za poslankyňu
Počet aktuálnych členov 210-členného parlamentu sa tak zvýšil z 205 na 206.
Autor TASR
Damask 26. novembra (TASR) - Sýrsky prezident Ahmad Šara vymenoval vysokopostavenú kurdskú predstaviteľku Ilham Ahmadovú za poslankyňu, oznámil vo štvrtok parlament. K tomuto kroku došlo niekoľko mesiacov po uzavretí dohody o integrácii kurdských civilných a vojenských inštitúcií do štátnych štruktúr. TASR o tom píše podľa správy agentúry AFP.
Parlament zverejnil dekrét podpísaný prezidentom, ktorým vymenoval Ahmadovú za „členku Ľudového zhromaždenia na obsadenie uvoľneného miesta nezávislého poslanca“. Počet aktuálnych členov 210-členného parlamentu sa tak zvýšil z 205 na 206.
Ahmadová sa narodila v roku 1972 na severe Sýrie v meste Afrín. Dlhodobo pôsobí na domácej aj medzinárodnej scéne v oblasti obhajoby práv Kurdov a presadzovania účasti žien na politickom živote. Politickú činnosť začala ako obhajkyňa práv žien počas štúdia arabskej literatúry na univerzite v Aleppe.
Neskôr sa stala jednou zo zakladateliek autonómnej kurdskej správy na severe a severovýchode Sýrie, ktorá vznikla počas občianskej vojny a postupne prevzala správu rozsiahlych území vrátane civilných a vojenských inštitúcií. V rámci tejto administratívy zastávala viacero významných funkcií vrátane pozície spolupredsedníčky oddelenia pre zahraničné vzťahy.
Spolu s kurdským lídrom Mazlúmom Abdím sa podieľala na rokovaniach, ktoré viedli k podpisu a následnému uplatňovaniu dohody o integrácii. V máji Ahmadová po prvýkrát za deväť rokov navštívila rodný Afrín.
Kurdi podporovaní Spojenými štátmi si vybudovali po vypuknutí občianskej vojny v krajine v roku 2011 na severe a severovýchode samosprávnu administratívu s vlastnými civilnými a vojenskými inštitúciami. Zároveň stáli na čele boja proti teroristickej organizácii Islamský štát (IS), až kým ju v roku 2019 v Sýrii neporazili.
Po stretoch medzi ozbrojenými silami sýrskych Kurdov a jednotkami nových sýrskych úradov podporovaných USA, ku ktorým došlo v januári tohto roku, sa obe strany dohodli na integrácii kurdských inštitúcií a ozbrojených síl do štátnych štruktúr v Damasku.
Abdí v auguste oznámil dokončenie integrácie a o niekoľko dní neskôr aj rozpustenie kurdských Sýrskych demokratických síl (SDF), čo bola súčasť dohody. Šara následne vymenoval kurdského vodcu za svojho poradcu.
Ahmad Šara prevzal moc po tom, čo jeho islamistická militantná skupina zvrhla v decembri 2024 dlhoročného sýrskeho vodcu Bašára Asada, v rámci sýrskych prechodných opatrení menuje jednu tretinu členov parlamentu.
Parlament zverejnil dekrét podpísaný prezidentom, ktorým vymenoval Ahmadovú za „členku Ľudového zhromaždenia na obsadenie uvoľneného miesta nezávislého poslanca“. Počet aktuálnych členov 210-členného parlamentu sa tak zvýšil z 205 na 206.
Ahmadová sa narodila v roku 1972 na severe Sýrie v meste Afrín. Dlhodobo pôsobí na domácej aj medzinárodnej scéne v oblasti obhajoby práv Kurdov a presadzovania účasti žien na politickom živote. Politickú činnosť začala ako obhajkyňa práv žien počas štúdia arabskej literatúry na univerzite v Aleppe.
Neskôr sa stala jednou zo zakladateliek autonómnej kurdskej správy na severe a severovýchode Sýrie, ktorá vznikla počas občianskej vojny a postupne prevzala správu rozsiahlych území vrátane civilných a vojenských inštitúcií. V rámci tejto administratívy zastávala viacero významných funkcií vrátane pozície spolupredsedníčky oddelenia pre zahraničné vzťahy.
Spolu s kurdským lídrom Mazlúmom Abdím sa podieľala na rokovaniach, ktoré viedli k podpisu a následnému uplatňovaniu dohody o integrácii. V máji Ahmadová po prvýkrát za deväť rokov navštívila rodný Afrín.
Kurdi podporovaní Spojenými štátmi si vybudovali po vypuknutí občianskej vojny v krajine v roku 2011 na severe a severovýchode samosprávnu administratívu s vlastnými civilnými a vojenskými inštitúciami. Zároveň stáli na čele boja proti teroristickej organizácii Islamský štát (IS), až kým ju v roku 2019 v Sýrii neporazili.
Po stretoch medzi ozbrojenými silami sýrskych Kurdov a jednotkami nových sýrskych úradov podporovaných USA, ku ktorým došlo v januári tohto roku, sa obe strany dohodli na integrácii kurdských inštitúcií a ozbrojených síl do štátnych štruktúr v Damasku.
Abdí v auguste oznámil dokončenie integrácie a o niekoľko dní neskôr aj rozpustenie kurdských Sýrskych demokratických síl (SDF), čo bola súčasť dohody. Šara následne vymenoval kurdského vodcu za svojho poradcu.
Ahmad Šara prevzal moc po tom, čo jeho islamistická militantná skupina zvrhla v decembri 2024 dlhoročného sýrskeho vodcu Bašára Asada, v rámci sýrskych prechodných opatrení menuje jednu tretinu členov parlamentu.