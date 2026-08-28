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Piatok 28. august 2026
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Sýrsky prezident vymenoval za svojho poradcu lídra rozpustených SDF

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Sýrsky prezident Ahmad Šara. Foto: TASR/AP

SDF boli dlhodobo najlepšie vycvičené a zorganizované polovojenské jednotky v Sýrii.

Autor TASR
Damask 28. augusta (TASR) - Sýrsky prezident Ahmad Šara vymenoval kurdského vodcu niekdajších Sýrskych demokratických síl (SDF) Mazlúma Abdího za svojho poradcu, informovali v piatok štátne médiá. Došlo k tomu niekoľko dní po tom, čo Abdí oznámil rozpustenie SDF v rámci dohody o integrácii síl do brigád sýrskej armády. TASR o tom informuje na základe správy agentúry AFP.

Abdí sa sáva poradcom prezidenta republiky,“ uviedla agentúra SANA citujúc výkonné nariadenie, ktoré podpísal Šara.

SDF boli dlhodobo najlepšie vycvičené a zorganizované polovojenské jednotky v Sýrii. Podporovali ich Spojené štáty a stáli na čele boja proti teroristickej organizácii Islamský štát (IS), ktorú v roku 2019 v Sýrii územne porazili. V utorok však vodca oznámil ich rozpustenie na základe dohody, ktorú v januári uzavrel so Šarom.

Takto vyzerá skutočná integrácia: nie sú víťazi a porazení, ale bývalí partneri s odlišnými názormi, ktorí spoločne hľadajú diplomatické riešenie na posilnenie zvrchovaného štátu Sýria. Jedna armáda, jedna vláda, jeden štát,“ uviedol v utorok americký osobitný vyslanec pre Sýriu a veľvyslanec USA v Turecku Tom Barrack.

Zabezpečenie významných úloh pre našich vážených partnerov“ vo vláde vrátane Abdího „preukazuje náležitú úctu k ich vodcovstvu, obetiam našich kurdských partnerov a ich konštruktívny príspevok, ktorý poskytli k regionálnej stabilite“, dodal Barrack bez toho, aby vtedy spresnil, akú úlohu bude bývalý vodca zastávať.
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