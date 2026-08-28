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Sýrsky prezident vymenoval za svojho poradcu lídra rozpustených SDF
SDF boli dlhodobo najlepšie vycvičené a zorganizované polovojenské jednotky v Sýrii.
Autor TASR
Damask 28. augusta (TASR) - Sýrsky prezident Ahmad Šara vymenoval kurdského vodcu niekdajších Sýrskych demokratických síl (SDF) Mazlúma Abdího za svojho poradcu, informovali v piatok štátne médiá. Došlo k tomu niekoľko dní po tom, čo Abdí oznámil rozpustenie SDF v rámci dohody o integrácii síl do brigád sýrskej armády. TASR o tom informuje na základe správy agentúry AFP.
„Abdí sa sáva poradcom prezidenta republiky,“ uviedla agentúra SANA citujúc výkonné nariadenie, ktoré podpísal Šara.
SDF boli dlhodobo najlepšie vycvičené a zorganizované polovojenské jednotky v Sýrii. Podporovali ich Spojené štáty a stáli na čele boja proti teroristickej organizácii Islamský štát (IS), ktorú v roku 2019 v Sýrii územne porazili. V utorok však vodca oznámil ich rozpustenie na základe dohody, ktorú v januári uzavrel so Šarom.
„Takto vyzerá skutočná integrácia: nie sú víťazi a porazení, ale bývalí partneri s odlišnými názormi, ktorí spoločne hľadajú diplomatické riešenie na posilnenie zvrchovaného štátu Sýria. Jedna armáda, jedna vláda, jeden štát,“ uviedol v utorok americký osobitný vyslanec pre Sýriu a veľvyslanec USA v Turecku Tom Barrack.
„Zabezpečenie významných úloh pre našich vážených partnerov“ vo vláde vrátane Abdího „preukazuje náležitú úctu k ich vodcovstvu, obetiam našich kurdských partnerov a ich konštruktívny príspevok, ktorý poskytli k regionálnej stabilite“, dodal Barrack bez toho, aby vtedy spresnil, akú úlohu bude bývalý vodca zastávať.
„Abdí sa sáva poradcom prezidenta republiky,“ uviedla agentúra SANA citujúc výkonné nariadenie, ktoré podpísal Šara.
SDF boli dlhodobo najlepšie vycvičené a zorganizované polovojenské jednotky v Sýrii. Podporovali ich Spojené štáty a stáli na čele boja proti teroristickej organizácii Islamský štát (IS), ktorú v roku 2019 v Sýrii územne porazili. V utorok však vodca oznámil ich rozpustenie na základe dohody, ktorú v januári uzavrel so Šarom.
„Takto vyzerá skutočná integrácia: nie sú víťazi a porazení, ale bývalí partneri s odlišnými názormi, ktorí spoločne hľadajú diplomatické riešenie na posilnenie zvrchovaného štátu Sýria. Jedna armáda, jedna vláda, jeden štát,“ uviedol v utorok americký osobitný vyslanec pre Sýriu a veľvyslanec USA v Turecku Tom Barrack.
„Zabezpečenie významných úloh pre našich vážených partnerov“ vo vláde vrátane Abdího „preukazuje náležitú úctu k ich vodcovstvu, obetiam našich kurdských partnerov a ich konštruktívny príspevok, ktorý poskytli k regionálnej stabilite“, dodal Barrack bez toho, aby vtedy spresnil, akú úlohu bude bývalý vodca zastávať.