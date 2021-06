Sýrsky tínedžer dostal za plánovanie útoku v Nórsku päť rokov

Oslo 30. júna (TASR) - Nórsky súd odsúdil na päť rokov väzenia sýrskeho tínedžera za plánovanie teroristického útoku v Nórsku za použitia jedu alebo výbušnín a za podporu extrémistickej organizácie Islamský štát (IS). Informovala o tom v stredu agentúra AP.



Tri roky mladíkovi obvodný súd v hlavnom meste Oslo vymeral podmienečne pre nízky vek. Mal 16 rokov a dva mesiace, keď ho vo februári v Osle zatkla nórska tajná služba PST.



"Súd nepochybuje o tom, že obžalovaný napriek svojmu nízkemu veku prijal vedomé rozhodnutie vykonať teroristický čin, hoci sa tieto plány nezrealizovali do konkrétneho plánu," uviedla sudkyňa Ingvild Boe Hornburgová.



Na súde tínedžer pripustil, že prísady na výrobu jedu kúpil zo zvedavosti, tvrdil však, že nemal v úmysle niekomu ublížiť, a že počas on-line četovania svoje plány zveličoval. Priznal tiež, že webovej stránke podporujúcej IS venoval viac ako 1250 nórskych korún (zhruba 123 eur) a zverejnil video, ako nahrať propagandistické video pre IS.



Podľa rozsudku si mladík taktiež stiahol materiál, ako sa vyrába a narába s výbušninami. Súd uviedol, že keby bol starší ako 18 rokov, hrozil by mu až 11-ročný trest odňatia slobody.