Syrskyj: Bachmut je pascou na myši pre ruských vojakov

Kyjev 16. mája (TASR) - Mesto Bachmut na východe Ukrajiny je pre ruských vojakov ako pasca na myši, vyhlásil v utorok veliteľ pozemných síl ukrajinskej armády Olexandr Syrskyj. TASR o tom informuje podľa správy agentúry DPA.



"Žoldnieri z Vagnerovej skupiny lezú do Bachmutu ako krysy do pasce na myši," uviedol Syrskyj počas návštevy oblasti frontovej línie.



Dodal, že prostredníctvom aktívnej obrany boli ukrajinské jednotky schopné podniknúť protiútoky v niekoľkých úsekoch blízko Bachmutu. "Nepriateľ má viac zdrojov, no ničíme ich plány," uviedol veliteľ. Počas návštevy tiež niekoľkým vojakom odovzdal vyznamenania.



Ukrajinská strana tvrdí, že sa jej podarilo v niektorých prípadoch zatlačiť ruských vojakov aj niekoľko kilometrov severne a severozápadne od Bachmutu.



Šéf Vagnerovej skupiny Jevgenij Prigožin naopak opäť uviedol, že jeho bojovníci dosiahli úspech pri dobývaní posledných ulíc Bachmutu. V utorok zverejnil video, v ktorom ukázal časti mapy, ktoré sú stále pod kontrolou ukrajinských vojakov.



V Bachmute v Doneckej oblasti sa už celé mesiace sústreďujú boje. Podľa agentúry DPA ide pritom o najdlhší a najkrvavejší boj od začiatku invázie Ruska vlani vo februári.