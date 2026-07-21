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Syrskyj o konflikte s Fedorovom: Bojujem s Ruskom, nie s ministerstvom
Podľa neho minister obrany nemusí osobne pôsobiť na fronte ani byť vojenským stratégom, keďže to nie je jeho úloha ani zodpovednosť.
Autor TASR
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Kyjev 21. júla (TASR) - Hlavný veliteľ ukrajinských ozbrojených síl Olexandr Syrskyj sa v pondelok prvýkrát vyjadril k špekuláciám o údajnom konflikte s odvolaným ministrom obrany Mychajlom Fedorovom. Urobil tak v blogu, ktorý zverejnilo oddelenie strategickej komunikácie jeho kancelárie (StratKom), informoval web denníka Le Monde.
V úvode blogu Syrskyj vysvetlil, že nemá „žiadne politické ambície“ a venuje sa výlučne vedeniu vojny, preto sa verejne zväčša nevyjadruje. „V posledných dňoch sa však moje mlčanie začalo vykladať ako znak súhlasu,“ napísal.
Uviedol, že ho prekvapili medializované správy o konflikte medzi ním a Fedorovom. Ich vzťah považoval za profesionálny, i keď - ako priznal - na niektoré otázky mali odlišné názory. „Tak to už medzi dvoma inštitúciami v čase vojny býva,“ zdôraznil.
Zároveň priznal, že niekedy je v komunikácii s inými tvrdý, a za to sa ospravedlnil. Vyzval však, aby sa pozornosť nesústreďovala na personálne otázky, ale na konečný cieľ – víťazstvo vo vojne.
Vyjadril sa aj k rozdeleniu kompetencií medzi ministrom obrany a hlavným veliteľom armády. Podľa neho minister obrany nemusí osobne pôsobiť na fronte ani byť vojenským stratégom, keďže to nie je jeho úloha ani zodpovednosť. Generálny štáb podľa Syrského predkladá ministerstvu obrany komplexný zoznam toho, čo armáda potrebuje, a rezort má zabezpečiť nákup všetkého potrebného, nielen vybavenia, ktoré je momentálne v centre pozornosti.
V závere blogu odmietol tvrdenia, že je v konflikte s ministerstvom obrany alebo že pretláča iba svojich blízkych spolupracovníkov. Zdôraznil, že jeho jediným protivníkom je Rusko a že generálny štáb bude spolupracovať s ktorýmkoľvek ministrom obrany, ktorý bude vymenovaný.
„V armáde si nevyberáte, s kým budete slúžiť. V armáde plníte rozkazy a robíte svoju prácu. Ale treba ju robiť dobre,“ uzavrel Syrskyj.
Týmto blogom Syrskyj reagoval na špekulácie o sporoch po odvolaní ministra obrany Mychajla Fedorova. Prezident Volodymyr Zelenskyj predtým uviedol, že medzi Fedorovom a Syrským existoval „systémový konflikt“, ktorý ovplyvňoval fungovanie rezortu.
V úvode blogu Syrskyj vysvetlil, že nemá „žiadne politické ambície“ a venuje sa výlučne vedeniu vojny, preto sa verejne zväčša nevyjadruje. „V posledných dňoch sa však moje mlčanie začalo vykladať ako znak súhlasu,“ napísal.
Uviedol, že ho prekvapili medializované správy o konflikte medzi ním a Fedorovom. Ich vzťah považoval za profesionálny, i keď - ako priznal - na niektoré otázky mali odlišné názory. „Tak to už medzi dvoma inštitúciami v čase vojny býva,“ zdôraznil.
Zároveň priznal, že niekedy je v komunikácii s inými tvrdý, a za to sa ospravedlnil. Vyzval však, aby sa pozornosť nesústreďovala na personálne otázky, ale na konečný cieľ – víťazstvo vo vojne.
Vyjadril sa aj k rozdeleniu kompetencií medzi ministrom obrany a hlavným veliteľom armády. Podľa neho minister obrany nemusí osobne pôsobiť na fronte ani byť vojenským stratégom, keďže to nie je jeho úloha ani zodpovednosť. Generálny štáb podľa Syrského predkladá ministerstvu obrany komplexný zoznam toho, čo armáda potrebuje, a rezort má zabezpečiť nákup všetkého potrebného, nielen vybavenia, ktoré je momentálne v centre pozornosti.
V závere blogu odmietol tvrdenia, že je v konflikte s ministerstvom obrany alebo že pretláča iba svojich blízkych spolupracovníkov. Zdôraznil, že jeho jediným protivníkom je Rusko a že generálny štáb bude spolupracovať s ktorýmkoľvek ministrom obrany, ktorý bude vymenovaný.
„V armáde si nevyberáte, s kým budete slúžiť. V armáde plníte rozkazy a robíte svoju prácu. Ale treba ju robiť dobre,“ uzavrel Syrskyj.
Týmto blogom Syrskyj reagoval na špekulácie o sporoch po odvolaní ministra obrany Mychajla Fedorova. Prezident Volodymyr Zelenskyj predtým uviedol, že medzi Fedorovom a Syrským existoval „systémový konflikt“, ktorý ovplyvňoval fungovanie rezortu.