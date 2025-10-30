< sekcia Zahraničie
Syrskyj odmieta tvrdenia Ruska o obkľúčení vojakov v Pokrovsku
Rusko v poslednej dobe využíva svoju výraznú prevahu v počte vojakov a zbraní na týchto dôležitých miestach takmer 1000 kilometrov dlhej frontovej línie.
Autor TASR
Kyjev 30. októbra (TASR) - Najvyšší veliteľ ukrajinskej armády Olexandr Syrskyj vo štvrtok poprel tvrdenia Ruska, že ruské sily obkľúčili ukrajinských vojakov v mestách Pokrovsk v Doneckej oblasti a Kupiansk v Charkovskej oblasti. Priznal však, že situácia je v oboch regiónoch zložitá. Informovala o tom britská stanica Sky News, píše TASR.
Ruský prezident Vladimir Putin v stredu pri stretnutí so zranenými vojakmi v moskovskej nemocnici vyhlásil, že ukrajinské jednotky sú obkľúčené v strategickom Pokrovsku a tiež v Kupiansku, ktorý je dôležitým železničným uzlom, a že ruská armáda je ochotná zaistiť bezpečný vstup pre ukrajinských a západných novinárov, aby sa „mohli pozrieť, čo sa tam v skutočnosti deje“.
Rusko v poslednej dobe využíva svoju výraznú prevahu v počte vojakov a zbraní na týchto dôležitých miestach takmer 1000 kilometrov dlhej frontovej línie. Podľa 7. zboru rýchlej reakcie ukrajinskej armády, ktorý bráni Pokrovsk, Rusko v snahe obkľúčiť mesto nasadilo približne 11.000 svojich vojakov. Niektorým z nich sa prienik do mesta podaril, potvrdil zbor na sociálnych sieťach.
Syrskyj na sieti Telegram napísal, že navštívil oblasť Pokrovska a stretol sa tam s vojenskými veliteľmi. Rusko podľa neho v tejto lokalite zvyšuje svoju aktivitu a má početnú prevahu. Tvrdenia Moskvy o obkľúčení Ukrajincov v Pokrovsku, ktorý sa Rusi pokúšajú dobyť už viac než rok, a rovnako aj v Kupiansku však nezodpovedajú skutočnosti, podotkol.
„V Pokrovsku sa nepriateľská pechota, ktorá sa vyhýba stretom, zhromažďuje v mestských oblastiach a mení svoju polohu, takže primárnou úlohou je odhaliť ju a zničiť,“ napísal Syrskyj s tým, že hlavnou prioritou je zachovať životy ukrajinských vojakov. „Obmedzujeme nepriateľa všetkými dostupnými metódami. Naďalej pracujeme na spoločnom cieli,“ dodal.
Americký Inštitút pre štúdium vojny (ISW), ktorý monitoruje vojnu na Ukrajine, v utorok večer uviedol, že ruské sily postúpili v smere na Pokrovsk, ale že „takmer s určitosťou v samotnom meste v súčasnosti nekontrolujú žiadne pozície“. Tento postup však pravdepodobne nespôsobí okamžitý kolaps ukrajinskej obrany, dodal washingtonský inštitút.
Ruskí predstavitelia aj v minulosti uvádzali tvrdenia o dobytí ukrajinských pevností, ktoré sa napokon ukázali ako nepravdivé, pripomenula agentúra AP. Nezávisle overiť takéto vyjadrenie ktorejkoľvek z bojujúcich strán v stave vojnového konfliktu však podľa nej nie je možné.
