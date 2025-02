Najvyšší veliteľ ukrajinských síl odsúdil útoky na náborové centrá

Kyjev 3. februára (TASR) - Najvyšší veliteľ ukrajinských ozbrojených síl Olexandr Syrskyj v pondelok vyzval na vyšetrenie troch útokov na vojakov a náborové centrá v uplynulých dňoch. Podľa agentúry AFP, na ktorú sa odvoláva TASR, tri od seba pravdepodobne nezávislé útoky podčiarkujú rozdelenie ukrajinskej spoločnosti v otázke mobilizácie.



"V krátkom čase sa v rôznych regiónoch odohrali tri hanebné násilné činy so zameraním na vojenský personál. Násilie voči vojakom je neprijateľné. Očakávame úplné a komplexné vyšetrenie týchto trestných činov," napísal Syrskyj na sociálnej sieti Facebook.



V priebehu víkendu došlo k trom útokom pri ukrajinských náborových centrách. Výbuch v blízkosti náborového centra v meste Pavlograd v Dnepropetrovskej oblasti v nedeľu zranil jedného muža. K podobnej explózii došlo aj v sobotu v meste Rivne na severozápade krajiny. Vyžiadala si jednu obeť a šesť zranených. V Poltavskej oblasti zas istý muž v ten istý deň s loveckou puškou zastrelil vojaka ukrajinskej armády, ktorý robil nábor.



"Ozbrojené sily Ukrajiny robia všetko pre ochranu našej vlasti a ukrajinského ľudu. V plnohodnotnej vojne to nie je možné bez mobilizačných opatrení," vysvetlil Syrskyj. "Ozbrojené sily Ukrajiny robia všetko pre to, aby zabránili porušovaniu ľudských práv počas mobilizácie. Obrana Ukrajiny však nie je možná bez podpory verejnosti voči armáde a bez úcty k vojakom," dodal.