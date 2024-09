Syrskyj: Operácia v Kurskej oblasti zabránila ruskému postupu

Kyjev 6. septembra (TASR) - Za úspešný označuje vpád ukrajinskej armády do ruskej Kurskej oblasti hlavný veliteľ ukrajinských ozbrojených síl Olexandr Syrskyj. Už šesť dní totiž podľa jeho slov nedošlo k žiadnemu ruskému postupu v kľúčovom sektore východného frontu na Ukrajine. TASR o tom informuje podľa správy agentúry Reuters a stanice CNN, ktorá vo štvrtok zverejnila rozhovor s ukrajinským veliteľom.



Syrskyj priznal, že Ukrajina je pod obrovským tlakom v okolí strategického mesta Pokrovsk, ktoré je už niekoľko týždňov ohniskom bojov na východnom fronte. Zároveň však uviedol, že jeho jednotkám sa tam podarilo zastaviť ruský postup.



"Zobrali sme im možnosť manévrovať a nasadzovať posily z iných smerov... a toto oslabenie sme určite pocítili aj v iných oblastiach. Zaznamenali sme, že sa znížilo množstvo delostreleckej paľby, ako aj intenzita ofenzívy," povedal Syrskyj.



Veliteľ ukrajinských síl tiež vyhlásil, že Rusko plánovalo nový útok na ukrajinské územie z Kurskej oblasti predtým, než Kyjev začal s prekvapivým cezhraničným vpádom.



Operácia v Kurskej oblasti je podľa jeho slov úspešná, pretože znížila hrozbu nepriateľskej ofenzívy. Ukrajinská armáda presunula boje na ruské územie, aby "nepriateľ pocítil to, čo my (Ukrajinci) cítime každý deň". Rusko má podľa Syrského viac vojakov aj munície, pričom táto prevaha prinútila Kyjev "stať sa inteligentnejším a efektívnejším v spôsobe vedenia vojny".



Syrskyj v rozhovore priznal, že oneskorenie dodávok americkej vojenskej pomoci spôsobilo na bojisku značné komplikácie a viedlo k poklesu morálky v armáde, čo označil za stále pretrvávajúci problém. V závere rozhovoru však poďakoval západným spojencom za podporu Ukrajiny a v angličtine vyhlásil: "Spoločne sme silnejší. Spoločne môžeme vyhrať."



Ukrajinskí vojaci prekvapivo prenikli cez hranice do Kurskej oblasti 6. augusta. Podľa Kyjeva sa im podarilo obsadiť približne 100 obcí.