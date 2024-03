Syrskyj: Rusko má šesťnásobnú prevahu v počte vypálenej munície

Kyjev 29. marca (TASR) - Rusko má šesťnásobnú prevahu v počte vypálenej munície na bojisku v porovnaní s Ukrajinou, uviedol v piatok hlavný veliteľ ukrajinských ozbrojených síl Olexandr Syrskyj. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.



"Pred niekoľkými dňami bola prevaha nepriateľa v počte vystrelenej munície približne šesť ku jednej" v prospech Ruska, povedal Syrskyj v rozhovore pre agentúru Ukrinform. Ukrajinské obranné sily pozdĺž celej rozsiahlej frontovej línie podľa neho majú len minimum zbraní a munície.



Do funkcie hlavného veliteľa bol Syrskyj vymenovaný vo februári, keď ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj odvolal populárneho generála Valerija Zalužného. V rozhovore s ukrajinskou agentúrou povedal, že za posledné mesiace a týždne Rusi výrazne zintenzívnili svoje útoky zo vzduchu a používajú navádzané bomby KAB.



Ukrajina podľa neho stratila územie, ktoré by si "nepochybne udržala", ak by mala "dostatočný počet systémov protivzdušnej obrany a delostreleckých granátov".



"Musíme priznať, že počas ofenzívy v Charkove sme neboli schopní dosiahnuť väčší úspech, pretože nám chýbali zdroje," tvrdil Syrskyj.



Ukrajinským silám sa podarilo územie v okolí mesta Charkov na východe krajiny dobyť ešte v roku 2022, ale Rusi na túto pohraničnú oblasť naďalej útočia.



Nedostatok zdrojov a munície podľa Syrského umožnil ruským silám vybudovať pevné obranné línie v Záporožskej oblasti na juhu Ukrajiny. "Útok na tieto pozície bez účinnej leteckej podpory nás stál ľudské straty a straty na vybavení," dodal a ako príklad uviedol mesto Avdijivka, ktorého sa Rusi zmocnili vo februári.



Ukrajina dlhodobo nalieha na americký Kongres, aby schválil balík vojenskej pomoci za 60 miliárd dolárov určený pre Kyjev.



"Dúfame, že od našich partnerov dostaneme viac systémov protivzdušnej obrany a predovšetkým rakiet. Boli by sme ešte vďačnejší, keby táto pomoc prišla rýchlejšie a v dostatočnom množstve," uviedol Syrskyj.