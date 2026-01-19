< sekcia Zahraničie
Syrskyj: Rusko neprejavuje záujem o mier
Moskva podľa neho plánuje tento rok vyrábať denne až 1000 dronov.
Autor TASR
Kyjev 19. januára (TASR) - Rusko neprejavuje žiadny záujem o rokovania vedúce k mierovej dohode a namiesto toho výrazne zvyšuje výrobu zbraní, vyhlásil hlavný veliteľ ukrajinských ozbrojených síl Oleksandr Syrskyj. Moskva podľa neho plánuje tento rok vyrábať denne až 1000 dronov. Syrskyj to uviedol v rozhovore pre spravodajský portál LB.ua, ktorý zverejnili v nedeľu, informuje TASR podľa správy agentúry Reuters.
„Vidíme kroky nepriateľa a nie sú žiadne náznaky, že sa pripravujú na nejaké mierové rokovania alebo iniciatívy na bojisku. Naopak, pozorujeme zvýšenie intenzity bojových operácií, počtu útočných nepriateľských zoskupení a objemu výroby úderných zbraní, rakiet a dronov,“ povedal Syrskyj s tým, že Rusko v súčasnosti produkuje denne 404 bezpilotných lietadiel rôznych typov.
Ukrajinská armáda musí podľa neho urobiť všetko pre to, aby plány Moskvy zvýšiť produkciu narušila a spôsobila jej straty s cieľom vytvoriť podmienky pre rokovania. „Nikto nebude uzatvárať dohodu so slabou stranou,“ poznamenal Syrskyj.
Denník The New York Times ešte v septembri minulého roka napísal, že Rusko je schopné ročne vyrobiť približne 30.000 dronov typu Šáhid a že tento počet by mohlo v tomto roku zdvojnásobiť. Šéf Kremľa Vladimir Putin stanovil výrobu dronov za štátnu prioritu.
Ukrajina svoje kapacity na výrobu bezpilotných zbraní po začiatku ruskej invázie vo februári 2022 rýchlo rozvinula a počíta s ďalším pokrokom. Bezpilotné lietadlá považujú vojenskí velitelia za efektívny a lacný prostriedok boja proti ruským dronovým útokom, namiesto použitia rakiet.
Po bezmála štyroch rokoch vojny majú ruské sily pod kontrolou približne 20 percent ukrajinského územia a pri pomalom postupe na východe Ukrajiny zaznamenávajú ďalšie územné zisky, uviedla agentúra Reuters s tým, že Moskva niekoľkokrát do týždňa oznamuje dobytie nových dedín na Ukrajine.
Syrskyj v rozhovore tiež ocenil ukrajinskú armádu za údery hlboko v Rusku, ktoré sú podľa neho jej silnou stránkou. Takto zasiahnutých bolo podľa neho 719 cieľov, pričom vznikli škody vo výške 15 miliárd dolárov, a to hlavne v ruskom ropnom priemysle.
