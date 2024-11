Syrskyj: Rusko zhromaždilo v Kurskej oblasti desaťtisíce vojakov

Kyjev 11. novembra (TASR) - Ruské jednotky sa snažia postupovať a preraziť ukrajinskú obranu v okupovanej časti ruskej Kurskej oblasti, uviedol v pondelok najvyšší veliteľ ukrajinských síl Olexandr Syrskyj. Vyhlásil, že Moskva zhromaždila v pohraničnom regióne desaťtisíce vojakov. TASR informuje podľa správy agentúry Reuters a webstránky televízie CNN.



"Na základe rozkazu svojho vojenského vedenia sa pokúšajú vytlačiť naše jednotky a postupovať hlboko na územie, ktoré kontrolujeme," napísal Syrskyj na sociálnej sieti Telegram.



Syrskyj tak potvrdil ruské snahy o masívny protiútok, o ktorých v nedeľu informoval denník New York Times. Americký denník uviedol, že do útoku sa má zapojiť až 50.000 vojakov vrátane posíl zo Severnej Kórey.



Prezident Ukrajiny Volodymyr Zelenskyj vo štvrtok vyhlásil, že v regióne sa nachádza 11.000 severokórejských vojakov. Jeden z ukrajinských veliteľov v nedeľu pre CNN uviedol, že severokórejské jednotky sa zúčastňujú na priamych bojových operáciách v Kurskej oblasti, aj na obranných operáciách v susednej Belgorodskej oblasti a na Ruskom okupovaných ukrajinských územiach.



Ukrajinské jednotky podnikli prekvapivú ofenzívu do Ruskej Kurskej oblasti v auguste a doteraz v nej okupujú viacero obcí vrátane mesta Sudža.