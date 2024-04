Syrskyj: Situácia na fronte sa pre Ukrajinu zhoršila

Kyjev 28. apríla (TASR) - Hlavný veliteľ ukrajinských ozbrojených síl Olexandr Syrskyj v nedeľu priznal, že situácia ukrajinskej armády na frontovej línii sa zhoršila, a potvrdil, že Rusko v poslednom čase dosiahlo na bojisku viacero úspechov.



Informovala o tom agentúra AFP, ktorá pripomenula, že ruské jednotky sa na fronte chopili iniciatívy a podnikli ofenzívu, pričom využili výhodu v živej sile i zbraniach, čo im umožnilo postúpiť najmä na bojiskách v Doneckej oblasti na východe Ukrajiny.



"Situácia na fronte sa zhoršila," konštatoval Syrskyj v statuse zverejnenom v nedeľu na sieti Facebook.



Ukrajinské jednotky sa podľa neho v niektorých oblastiach "stiahli" na nové obranné línie ďalej na západ, čím priznali stratu územia v prospech postupujúcich Rusov.



"Nepriateľ sústredil svoje hlavné úsilie do niekoľkých sektorov, čím vytvoril značnú prevahu síl a prostriedkov," objasnil ukrajinský generál. Rusko dosiahlo "taktické úspechy v niektorých sektoroch," priznal.



Syrskyj zároveň poznamenal, že situácia na fronte sa rýchlo mení, "jednotlivé pozície sa niekoľkokrát počas dňa menia, čo vedie k nejednoznačnému porozumeniu situácii".



"Tento týždeň pokračovali ťažké boje pozdĺž celej frontovej línie...Situácia sa dynamicky menila - v niektorých smeroch mal nepriateľ taktický úspech, v iných bolo možné zlepšiť taktické postavenie našich jednotiek," vysvetlil Syrskyj.



Ruské ministerstvo obrany v nedeľu tvrdilo, že jeho vojaci dobyli dedinu Novobachmutivka vo východnej časti Doneckej oblasti - približne 10 kilometrov severne od Avdijivky, ktorú dobyli vo februári.



Okrem východu Ukrajiny podľa Syrského pretrváva napätie aj na juhu, v Záporožskej a Chersonskej oblasti, kde sa ruské jednotky snažia postúpiť. Podľa Syrského však zatiaľ nedosiahli úspech.



"Neexistujú žiadne známky bezprostrednej prípravy nepriateľa na útočné akcie na severe Ukrajiny," poznamenal tiež Syrskyj, pričom však informoval o náraste počtu a preskupovaní nepriateľských jednotiek v smere na Charkov.



Ruské jednotky majú na bojiskách Ukrajiny výraznú početnú prevahu. Ukrajina sa pritom snaží naverbovať dostatok vojakov, ktorí by nahradili tých, ktorí boli zabití, zranení alebo sú vyčerpaní vojnou, ktorá už trvá tretí rok.



Ukrajina tiež čaká na príchod vojenskej pomoci zo Západu, od ktorej si sľubuje vyriešenie mesiace trvajúceho nedostatku munície a stabilizáciu frontovej línie.



Ukrajinské vedenie medzičasom upozornilo, že kým budú dodané nové zbrane a munícia, vyhliadky ukrajinskej armády sa môžu ešte viac zhoršiť. Aj riaditeľ ukrajinskej vojenskej rozviedky Kyrylo Budanov nedávno uviedol, že situácia na bojisku bude pravdepodobne najťažšia od polovice mája do začiatku júna.