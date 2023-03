Veliteľ: Kontrola nad Bachmutom je z vojenského hľadiska nevyhnutná

Kyjev/Londýn 27. marca (TASR) - Veliteľ pozemných síl ukrajinskej armády Olexandr Syrskyj opäť zavítal do mesta Bachmut na východe Ukrajiny. Cieľom jeho cesty na východný front bolo vyriešiť "problematické otázky, ktoré bránia efektívnemu plneniu bojových úloh". Prijal tam aj rozhodnutia, ktoré majú posilniť schopnosti ukrajinskej armády odrádzať nepriateľa od útokov a spôsobovať mu škody a straty.



Podľa britského denníka The Guardian o tom informovalo mediálne centrum ukrajinského ministerstva obrany, ktoré však bližšie nespresnilo, kedy sa návšteva na pozíciách ukrajinskej armády uskutočnila, informuje TASR.



Podľa agentúry Reuters Syrského vyjadrenia svedčia o zámere Ukrajiny pokračovať v bojoch v Bachmute napriek tomu, že počas bojov oň padlo aj veľa ukrajinských vojakov.



Syrskyj konštatoval, že prebieha najintenzívnejšia fáza bojov o Bachmut, pričom ukrajinské jednotky pokračujú v odrážaní silných ruských útokov. Zdôraznil pritom, že obrana Bachmutu je "vojenskou nevyhnutnosťou".



"Situácia je stabilne zložitá. Nepriateľ utrpel značné straty na živej sile, zbraniach a vojenskej technike, ale pokračuje vo vedení ofenzívy," vyhlásil Syrskyj s tým, že ukrajinské velenie zvažuje "všetky možné scenáre" a bude "konať adekvátne k existujúcej situácii."



Rusko útočí na Bachmut od začiatku roka 2023, ale nie je schopné toto mesto úplne obsadiť. Ruská aj ukrajinská strana utrpeli pri pokusoch o získanie kontroly nad Bachmutom značné straty.



V sobotu britská spravodajská služba vo pravidelnej zvodke napísala, že ofenzíva ruskej armády v smere na Bachmut sa takmer zastavila - podľa Británie to pravdepodobne svedčí predovšetkým o extrémnom vyčerpaní ruských jednotiek.



Dokazujú to aj slová hovorcu východnej skupiny vojsk ukrajinskej armády Serhija Čerevatého, ktorý tieto údaje komentoval v ukrajinskej televízii, pričom potvrdil, že Bachmut je stále epicentrom bojov.



"Posledné tri dni ukazujú, že dnes (v sobotu) došlo k 18 bojovým incidentom, zatiaľ čo nedávno ich bolo 30 až 50. To si však vyžaduje podrobnejšiu analýzu. To ukáže až nasledujúci týždeň," spresnil.



Podľa Medzinárodného výboru Červeného kríža zostáva v Bachmute približne 3500 civilistov vrátane 32 detí.