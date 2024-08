Syrskyj: Ukrajina kontroluje asi 1000 km2 ruského územia

Kyjev 12. augusta (TASR) - Ukrajina kontroluje zhruba 1000 štvorcových kilometrov ruského územia. Oznámil to v pondelok hlavný veliteľ ukrajinských ozbrojených síl Olexandr Syrskyj, ktorý sa k ukrajinskému vpádu do ruskej Kurskej oblasti vyjadril prvýkrát, píše TASR s odvolaním na správy agentúr Reuters a AFP.



Syrskyj informoval, že operácia ukrajinskej armády v Kurskej oblasti pokračuje. Videozáznam jeho vyhlásenia o situácii v ruskom pohraničnom regióne zverejnil ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj na platforme Telegram. Zelenskyj zároveň uviedol, že nariadil prípravu "humanitárneho plánu" pre túto oblasť.



Rusko vedie v Kurskej oblasti od minulého utorka intenzívne boje s viac ako tisíckou ukrajinských vojakov. Ide o najväčšiu ukrajinskú cezhraničnú operáciu od začiatku ruskej invázie na Ukrajinu vo februári 2022.



Gubernátor Kurskej oblasti Alexej Smirnov v pondelok na schôdzke s ruským prezidentom Vladimirom Putinom a bezpečnostnými predstaviteľmi uviedol, že ukrajinské sily majú pod kontrolou 28 pohraničných dedín. Podľa agentúry AFP dodal, že ukrajinský vpád na územie Kurskej oblasti si vyžiadal už 12 obetí a 121 zranených.



Putin povedal, že Ukrajina sa svojím vpádom do Kurskej oblasti snaží narušiť stabilitu Ruska. Podľa jeho slov sa jej to však nepodarí.