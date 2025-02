Syrskyj: Ukrajina kontroluje len tretinu územia v Kurskej oblasti

Kyjev 13. februára (TASR) - Najvyšší veliteľ ukrajinských ozbrojených síl Olexandr Syrskyj vo štvrtok priznal, že Ukrajina udržiava sotva tretinu územia v ruskej Kurskej oblasti, ktoré pôvodne dobyla po tom, čo do tejto oblasti vlani v auguste nečakane vpadla. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.



"Dnes máme na území Ruskej federácie vlastnú bezpečnostnú zónu pozdĺž hraníc s Ukrajinou s rozlohou približne 500 kilometrov štvorcových," napísal Syrskyj na sociálnych sieťach.



Ukrajinskí predstavitelia predtým tvrdili, že počas ofenzívy v Kurskej oblasti obsadili ukrajinské sily približne 1400 kilometrov štvorcových ruského územia.



Ruské ministerstvo obrany už v januári vyhlásilo, že ruským jednotkám sa podarilo získať späť už takmer dve tretiny územia, ktoré Ukrajina obsadila v pohraničnej oblasti na západe Ruska.



Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v rozhovore pre britský denník The Guardian zverejnenom v utorok pripustil, že pri mierových rokovaniach s Ruskom môže Ukrajina pristúpiť k výmene územia. Ukrajina by sa v tomto prípade vzdala územia, ktoré obsadila práve v ruskej Kurskej oblasti. Hovorca Kremľa to však zamietol a odmietol výmenu okupovaného územia s Ukrajinou v rámci akejkoľvek mierovej dohody. Rusko kontroluje asi 20 percent územia Ukrajiny, čo ja zhruba 112.000 štvorcových kilometrov.



Moskva podľa odhadov ukrajinských a západných predstaviteľov nasadilo do bojov v Kurskej oblasti viac ako 10.000 severokórejských vojakov. Ukrajinský prezident tvrdí, že ruské aj severokórejské sily pri bojoch v blízkosti hraníc utrpeli veľké straty.



V auguste 2024 Zelenskyj povedal, že ukrajinská ofenzíva na území Ruska má za cieľ vytvoriť nárazníkovú zónu, aby sa zamedzili ruské útoky na Ukrajinu.