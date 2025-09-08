Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Syrskyj: Ukrajina odráža ruské útoky a dosiahla aj malé územné zisky

Ilustračná snímka. Foto: TASR - Jaroslav Novák

Podľa jeho slov sa podarilo stabilizovať situáciu na zraniteľných úsekoch frontu, napríklad v Lymane, Dobropillji a Pokrovsku.

Autor TASR
Kyjev 8. septembra (TASR) - Ukrajinské sily odrážajú ruskú ofenzívu a podľa náčelníka generálneho štábu Oleksandra Syrského už Kyjev údajne dosiahol aj menšie územné zisky. TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA.

„Sústredili sme sa hlavne na zastavenie nepriateľa a spôsobenie čo najväčších strát,“ uviedol Syrskyj na sociálnej sieti Facebook. Podľa jeho slov sa podarilo stabilizovať situáciu na zraniteľných úsekoch frontu, napríklad v Lymane, Dobropillji a Pokrovsku. V auguste armáda získala späť niekoľko dedín spolu s 58 štvorcovými kilometrami územia, napísal Syrskyj. Generálny štáb v Kyjeve uviedol, že poslednou znovudobytou dedinou je Zarične neďaleko mesta Lyman v Doneckej oblasti. Ukrajinskí vojnoví blogeri potvrdili, že obec je v rukách ukrajinských vojakov.

Zahraniční vojenskí pozorovatelia skonštatovali, že ruská armáda nedokázala napriek svojej prevahe dosiahnuť v lete 2025 žiadny významný prelom, píše DPA. Ukrajinské vojenské vedenie tvrdí, že Rusko zhromažďuje sily v Pokrovskej oblasti a očakáva ďalšiu ofenzívu.

Kyjev sa bráni proti ruskej invázii už viac ako tri a pol roka. Približne pätinu jeho územia okupuje Rusko, pripomína DPA.
