< sekcia Zahraničie
Syrskyj: Ukrajina v marci dobyla späť 50 štvorcových kilometrov územia
Vojenskí analytici uviedli, že ukrajinské protiútoky na juhovýchode pomáhali narúšať úsilie ruskej armády v okolí Pokrovska a celkovo jej jarnú ofenzívu.
Autor TASR
Kyjev 15. apríla (TASR) - Ukrajina počas marca opäť získala kontrolu nad svojím územím s rozlohou približne 50 kilometrov štvorcových, čím nadviazala na územné zisky od začiatku tohto roka, uviedol v stredu hlavný veliteľ ukrajinských ozbrojených síl Olexandr Syrskyj. TASR o tom informuje podľa správy agentúry Reuters.
Dodal, že so zmenou poveternostných podmienok ruské sily zintenzívnili svoje útočné operácie a vykonávajú ich pozdĺž takmer celej frontovej línie dlhej 1200 kilometrov.
Syrskyj ďalej uviedol, že oblasť okolo obliehaného východného mesta Pokrovsk, ktoré sa Rusko snaží úplne dobyť od polovice roka 2024, patrila v marci medzi najintenzívnejšie miesta bojov. Ako „najhorúcejšie“ miesta konfliktu počas mesiaca marec označil aj okolie Oleksandrivky, Konsťantinivky a Lymanu na juhovýchode a východe Ukrajiny.
Vojenskí analytici uviedli, že ukrajinské protiútoky na juhovýchode pomáhali narúšať úsilie ruskej armády v okolí Pokrovska a celkovo jej jarnú ofenzívu.
Syrskyj sa minulý týždeň vyjadril, že od konca januára získali späť pod kontrolu 480 kilometrov štvorcových územia a prezident Volodymyr Zelenskyj začiatkom tohto mesiaca označil situáciu na fronte za najlepšiu pre Ukrajinu od polovice minulého roka.
S cieľom znížiť ruské útočné schopnosti ukrajinské sily udržiavajú vysoké tempo útokov na vojenské, obranno-priemyselné a iné zariadenia v Rusku, dodal Syrskyj.
V marci Kyjev zaútočil na 76 takýchto cieľov vrátane 15 zariadení v ropnom rafinérskom priemysle, podotkol. Ukrajina zintenzívnila svoje útoky na ruské prístavy, rafinérie a závody na výrobu hnojív v snahe obmedziť príjmy Moskvy z vývozu komodít, keďže v dôsledku vojny na Blízkom východe stúpli ceny na svetovom trhu, dodáva Reuters.
