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Syrskyj: Ukrajina získala späť 700 štvorcových kilometrov územia
Syrskyj zastáva post veliteľa ozbrojených síl od roku 2024.
Autor TASR
Kyjev 22. júla (TASR) - Ukrajina v tomto roku získala späť pod svoju kontrolu 700 štvorcových kilometrov územia, uviedol v stredu hlavný veliteľ ukrajinských ozbrojených síl Oleksandr Syrskyj, ktorý zároveň potvrdil svoj odchod z postu. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.
„Môjmu nástupcovi odovzdávam armádu, ktorá sa nielenže dokáže brániť, ale vie aj útočiť,“ zdôraznil Syrskyj v stanovisku na platforme Telegram.
Prezident Volodymyr Zelenskyj v utorok uviedol, že bývalý veliteľ pozemných síl Mychajlo Drapatyj nahradí Syrského po niekoľkých dňoch protestov v ukrajinských mestách. Došlo k tomu po minulotýždňových rozsiahlejších zmenách vo vláde a odvolaní ministra obrany Mychajla Fedorova, ktoré ukázalo rozpory vo vedení ukrajinskej obrany, píše Reuters.
Syrskyj zastáva post veliteľa ozbrojených síl od roku 2024, no zohrával aj kľúčovú úlohu pri obrane Kyjeva už v prvých dňoch vojny a bleskovej protiofenzíve zameranej na opätovné získanie rozsiahlych území v Charkovskej oblasti. Vyslúžil si však aj kritiku za svoje prísne velenie, ktoré podľa niektorých príslušníkov ozbrojených síl viedlo k zbytočným obetiam z radov vojakov.
Odchádzajúci veliteľ vo svojom vyhlásení vyzdvihol svoje doterajšie úspechy, medzi ktoré patrí napríklad zastavenie ruskej ofenzívy v Charkovskej oblasti a operácia v ruskej Kurskej oblasti v roku 2024.
„Môjmu nástupcovi odovzdávam armádu, ktorá sa nielenže dokáže brániť, ale vie aj útočiť,“ zdôraznil Syrskyj v stanovisku na platforme Telegram.
Prezident Volodymyr Zelenskyj v utorok uviedol, že bývalý veliteľ pozemných síl Mychajlo Drapatyj nahradí Syrského po niekoľkých dňoch protestov v ukrajinských mestách. Došlo k tomu po minulotýždňových rozsiahlejších zmenách vo vláde a odvolaní ministra obrany Mychajla Fedorova, ktoré ukázalo rozpory vo vedení ukrajinskej obrany, píše Reuters.
Syrskyj zastáva post veliteľa ozbrojených síl od roku 2024, no zohrával aj kľúčovú úlohu pri obrane Kyjeva už v prvých dňoch vojny a bleskovej protiofenzíve zameranej na opätovné získanie rozsiahlych území v Charkovskej oblasti. Vyslúžil si však aj kritiku za svoje prísne velenie, ktoré podľa niektorých príslušníkov ozbrojených síl viedlo k zbytočným obetiam z radov vojakov.
Odchádzajúci veliteľ vo svojom vyhlásení vyzdvihol svoje doterajšie úspechy, medzi ktoré patrí napríklad zastavenie ruskej ofenzívy v Charkovskej oblasti a operácia v ruskej Kurskej oblasti v roku 2024.