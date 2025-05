Syrskyj: Ukrajinská armáda zastabilizovala líniu okolo Pokrovska

Kyjev 6. mája (TASR) - Ukrajinská armáda zastabilizovala frontovú líniu okolo mesta Pokrovsk v Doneckej oblasti na východe Ukrajiny, kde sa ruské jednotky už niekoľko mesiacov pokúšajú o prienik. Ukrajinským silám sa v niektorých častiach tejto oblasti podarilo prebrať aj taktickú iniciatívu. Oznámil to v utorok hlavný veliteľ ukrajinskej armády Olexandr Syrskyj, píše TASR podľa agentúry Reuters.



Pokrovsk je momentálne z troch strán obkľúčený ruskými silami, ale stále ho ovláda Ukrajina, a to aj napriek niekoľkým mesiacom intenzívnych ruských útokov. Syrskyj ešte koncom apríla povedal, že Rusi výrazne zvýšili intenzitu bojových akcií, pričom svoje hlavné úsilie sústredili smerom na Pokrovsk.



V najnovšom príspevku na sieti Telegram hlavný veliteľ pripustil, že okolie Pokrovska je jedným z najzložitejších úsekov frontovej línie rusko-ukrajinskej vojny, no ukrajinskej armáde sa postup nepriateľa podarilo obmedziť.



„Vďaka odvahe a šikovným činom vojakov ozbrojených síl sa nám však podarilo stabilizovať situáciu v tejto operačnej zóne v Doneckej oblasti a na niektorých miestach prevziať taktickú iniciatívu,“ napísal Syrskyj.



Pokrovsk je dôležitým logistickým uzlom. V prípade, že by sa ho Rusku podarilo obsadiť alebo plne obkľúčiť, napomohlo by svojmu cieľu obsadiť zvyšnú časť Doneckej oblasti, ktorú teraz nekontroluje, napísala agentúra Reuters.



Niektorí obyvatelia žijúci v častiach regiónu, ktoré ovláda Ukrajina, koncom minulého roka uviedli, že uvažujú o odchode v očakávaní, že Moskva napokon Pokrovsk obsadí. Od začiatku tohto roka však na frontovej línii v okolí mesta dochádza len k čiastkovým zmenám, dodala agentúra.