Syrskyj: Ukrajinské sily v Kurskej oblasti naďalej postupujú

Kyjev 27. augusta (TASR) - Hlavný veliteľ ukrajinských ozbrojených síl Olexandr Syrskyj v utorok uviedol, že ukrajinskej armáde sa darí naďalej postupovať v ruskej Kurskej oblasti. Zároveň však upozornil, že Moskva posilňuje svoje sily v okolí mesta Pokrovsk v Doneckej oblasti na východe Ukrajiny. Informuje o tom TASR s odvolaním na správy agentúr Reuters a AFP.



Syrskyj informoval, že ukrajinské sily v Kurskej oblasti, do ktorej vpadli 6. augusta, obsadili už 100 dedín a kontrolujú 1294 štvorcových kilometrov územia. Rusko sa v oblasti snaží o protiútoky a obkľúčenie ukrajinských vojakov, no tieto pokusy boli odvrátené, dodal.



Jeden z cieľov operácie v Kurskej oblasti je podľa jeho slov odkloniť ruské sily z iných oblastí, predovšetkým zo sektorov Pokrovsk a Kurachove na východe Ukrajiny. "Kurská operácia odklonila značnú časť (ruských) síl," uviedol s tým, že ruské jednotky stiahli z juhu Ukrajiny. V tejto súvislosti tvrdil, že do Kurskej oblasti "bolo doteraz vyslaných približne 30.000 vojakov a tento počet neustále rastie". Ako však upozornil, Rusko posilňuje svoje sily v okolí Pokrovska.



Hlavný veliteľ ukrajinských ozbrojených síl tiež povedal, že ukrajinské sily počas operácie v Kurskej oblasti zajali 594 ruských vojakov.



Syrskyj vo vyjadrení odvysielanom v televízii tiež priblížil, že Rusko sa snaží v okolí mesta Pokrovsk narušiť zásobovacie trasy ukrajinskej armády. "Situácia na pokrovskom fronte je pomerne zložitá... nepriateľ využíva svoju prevahu v počte vojakov, zbraniach a vojenskej technike, aktívne využíva delostrelectvo a letectvo," povedal.