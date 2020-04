Systém dodržiavania režimu izolácie priniesol v Moskve problémy

Moskva 15. apríla (TASR) - Zavedenie elektronických priepustiek na cestovanie po Moskve vyvolalo v stredu chaos v hromadnej doprave i na cestách vedúcich do metropoly z Moskovskej oblasti.



Ako vysvetlila rozhlasová stanica Echo Moskvy, v Moskve a Moskovskej oblasti spustili v stredu do používania nový registračný systém fungujúci na princípe QR kódov, ktoré si treba stiahnuť do mobilu. Pomocou neho chcú úrady kontrolovať dodržiavania vládnych nariadení o obmedzeniach pohybu ľudí počas epidémie koronavírusu SARS-CoV-2.



Agentúra Interfax uviedla, že v Moskve sa od rána pred vchodmi do staníc metra i pred turniketmi vytvárali rady ľudí čakajúcich na kontrolu QR kódu vo svojom mobile. Situácia sa normalizovala až po rannej dopravnej špičke, napísal Interfax, ktorý dodal, že popoludní už kontroly v metre neboli vôbec.



Podobná situácia panovala aj na cestách vedúcich z Moskovskej oblasti do hlavného mesta, kde policajti kontrolovali e-priepustky i osobné doklady a údaje z nich porovnávali s databázou. Z tohto dôvodu sa na cestách tvorili aj päť kilometrov dlhé kolóny.



Mnohí vodiči sa pritom sťažovali, že polícia nerešpektovala nariadenia o bezpečnom odstupe medzi ľuďmi. Pokiaľ ide o taxíky, polícia kontrola priepustku vodiča, ale nie cestujúcich.



Moskovský primátor Sergej Sobianin označil situáciu z rána za kritickú a uviedol, že ju rieši s vedením polície pre Moskvu.



Sobianin vyhlásil, že systém verifikácie elektronických priepustiek funguje, vyjadril však názor, že mesto musí prejsť k automatizovanej kontrole.



Médiá pritom Sobianina i velenie polície kritizujú za oneskorenú reakciu, keďže ľudia stáli v radoch na kontrolu od rána a táto situácia trvala niekoľko hodín, kým sa objavila nejaká reakcia úradov.



Ministerstvo vnútra medzičasom Moskovčanom odporučilo, aby pri plánovaní svojej cesty v rámci mesta počítali s časovou rezervou, pri státí v radoch na kontrolu nezabúdali na dostatočný odstup od okolostojacich a v prvom rade zvážili nutnosť svojho odchodu z domu. Polícia zároveň občanov požiadala, aby "strpeli kontrolu" policajtmi.



K situácii sa vyjadril aj hovorca Kremľa Dmitrij Peskov, podľa ktorého "treba vypracovať taký algoritmus, aby fungovala kontrola a súčasne sa nevytvárali davy ľudí". Upozornil, že urobiť to nie je možné v priebehu pár hodín. Uznal súčasne, že zhlukovanie ľudí pred vchodmi do metra je "zlé, nebezpečné a neželateľné".



Nový systém kontroly pohybu Moskovčanov sa stal terčom kritiky opozície, podľa ktorej ide o bezprecedentný zásah do súkromia ľudí.



Televízia CNN informovala, že webové stránky, z ktorých sa QR kód sťahuje, totiž všetkých používateľov nabádajú, aby sa buď zaregistrovali, alebo prepojili svoju existujúcu stránku s vládnym e-portálom, ktorý ukladá údaje o používateľoch o pokutách za dopravu, účty za energie, zahraničné pasy a podobne. Používatelia musia tiež zverejniť miesto svojho bydliska a cieľové miesto, daňový identifikátor svojho zamestnávateľa, poznávaciu značku svojho automobilu a číslo svojho identifikačného dokladu.



Daria Besedinová a Maxim Kac, ktorí sú poslancami moskovského mestského zastupiteľstva - Dumy, označili tento systém za "kybergulag" - digitálny koncentračný tábor.