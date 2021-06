Systém očkovania sa v polovici prázdnin v ČR zmení

Praha 22. júna (TASR) - Na prelome júla a augusta by sa mal v Česku zmeniť systém očkovania a registrácia vopred už nebude nutná, informoval v utorok spravodajský server Novinky.cz.



Ľudia budú môcť do očkovacieho centra zájsť voľne a následne si budú môcť vybrať aj termín podania druhej dávky, ktorý im bude vyhovovať. Táto dávka sa bude podávať po troch týždňoch, ako odporúča výrobca. V Českej televízii to v utorok povedala hlavná hygienička Pavla Svrčinová.



V Česku sa v súčasnosti najčastejšie podávaná vakcína od konzorcia Pfizer/BioNTech aplikuje po 42 dňoch, pripomenul portál Novinky.cz.



Dôvodom je to, že štát chcel čo najviac ľudí zaočkovať aspoň prvou dávkou. V polovici prázdnin už podľa Svrčinovej nebude fungovať terajší registračný systém. "Ak uvoľníme systém a ľudia sa pre očkovanie budú môcť rozhodnúť na ulici, napríklad keď pôjdu okolo očkovacieho centra, potom sa do systému zaznamená až oná prvá dávka," vysvetlila česká hlavná hygienička.



Doplnila, že ak nebude ľuďom vyhovovať výrobcom odporúčaný termín o tri týždne, budú si môcť dohovoriť druhú dávku na čas, keď sa im to bude hodiť.



Tretia dávka vakcíny bude ľuďom k dispozícii približne od januára 2022, uviedla Svrčinová. Európska agentúra pre lieky (EMA) zatiaľ rieši to, či ľudia očkovaní vakcínou od spoločnosti AstraZeneca budú dostávať tretiu dávku inej vakcíny. Očkovaciu látku od AstraZenecy totiž medzičasom prestali odporúčať pre ľudí mladších ako 60 rokov, doplnili Novinky.cz.