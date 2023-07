Španielsko presúva do Litvy systém protivzdušnej obrany

Riga 3. júla (TASR) – Španielska armáda presúva do Litvy systém protivzdušnej obrany, ktorý sa nachádza v susednom Lotyšsku, aby pomohol zaistiť bezpečnosť summitu NATO, ktorý sa tu bude konať na budúci týždeň, oznámilo v pondelok vo Vilniuse španielske veľvyslanectvo. TASR informuje na základe správy agentúry DPA.



"Môžeme potvrdiť, že Španielsko prispieva k zaisteniu bezpečnosti summitu NATO vo Vilniuse poskytnutím systému protivzdušnej obrany NASAMS," uviedlo veľvyslanectvo pre tlačovú agentúru BNS. Summit NATO sa vo Vilniuse uskutoční od 11. do 12. júla.



K zaisteniu bezpečnosti summitu NATO prispelo aj Nemecko, a to presunom systémov protivzdušnej obrany Patriot do Litvy.



Systém NASAMS spoločne vyvinulo Nórsko a Spojené štáty. Je navrhnutý tak, aby zabránil útokom zo vzduchu vedeným dronmi, raketami alebo lietadlami.