Systém Starlink zaznamenal krátky výpadok siete

Generálny riaditeľ spoločností Tesla a SpaceX Elon Musk prehovoril na konferencii a výstave SATELLITE 9. marca 2020 vo Washingtone. Foto: TASR/AP

Ukrajinské sily sú vo veľkej miere závislé od terminálov Starlink spoločnosti SpaceX na komunikáciu na bojisku a niektoré operácie dronov, uviedol denník The Guardian.

Autor TASR
Kyjev 15. septembra (TASR) - Satelitná služba Starlink, ktorú prevádzkuje spoločnosť SpaceX miliardára Elona Muska, bola po krátkom výpadku v pondelok opäť dostupná pre väčšinu používateľov. Informovala o tom agentúra Reuters, píše TASR.

Webová stránka Starlink v pondelok skoro ráno uviedla, že zaznamenala výpadok siete, avšak bez uvedenia ďalších podrobností. Výpadok nahlásila aj ukrajinská armáda, pre ktorú je systém kľúčový pre civilnú a vojenskú komunikáciu, napísala agentúra DPA.

Veliteľ ukrajinských síl a bezpilotných systémov Robert Brovdi informoval, že výpadok Starlink ovplyvnil celú frontovú líniu vojny s Ruskom od 07.28 h miestneho času. O pol hodinu neskôr sa služba začala postupne obnovovať, dodal.

Ukrajinské sily sú vo veľkej miere závislé od terminálov Starlink spoločnosti SpaceX na komunikáciu na bojisku a niektoré operácie dronov, uviedol denník The Guardian. Podľa úradníkov je v súčasnosti na Ukrajine v prevádzke viac ako 50.000 terminálov.

Používatelia Starlinku v Spojených štátoch sa tiež sťažovali na výpadok na online platforme Downdetector, ktorá zhromažďuje hlásenia o stave služieb z rôznych zdrojov na sledovanie výpadkov.

Starlink, prevádzkovaný technologickým miliardárom Elonom Muskom zo SpaceX, zohráva kľúčovú úlohu v nemocniciach, školách a iných civilných inštitúciách na Ukrajine, kde ruské útoky do veľkej miery zničili tradičnú telekomunikačnú infraštruktúru.

Používatelia Starlinku naposledy zaznamenali rozsiahle prerušenie v júli.
