Sýyria: Hizballáh stiahol bojovníkov z provincie Homs a z Damasku

Bejrút 8. decembra (TASR) — Príslušníci libanonského proiránskeho hnutia Hizballáh sa stiahli zo sýrskeho mesta Kusajr ležiaceho v provincii Homs neďaleko hraníc s Libanonom. Stalo sa tak krátko predtým, ako sa ho zmocnili povstalecké sily vedené džihádistickou skupinou Hajat Tahrír aš-Šám (HTS). TASR o tom informuje s odvolaním sa na agentúru Reuters, ktorej to v nedeľu oznámili zdroje zo sýrskej armády.



Agentúra Reuters uviedla, že Kusajr postupne opustilo najmenej 150 obrnených vozidiel so stovkami bojovníkov Hizballáhu. Jeden zo zdrojov bez ďalších podrobností uviedol, že časť konvoja sa stala terčom úderu izraelskej armády, ktorá predtým opakovane útočila na tamojšie sklady zbraní a podzemné opevnenia vybudované Hizballáhom.



Kusajr leží na spojnici medzi južnou Sýriou, respektíve sýrskou metropolou Damask, a stredomorským pobrežím Sýrie. Mesto v júni 2013, v druhom roku občianskej vojny, dobyla sýrska armáda práve vďaka výraznej podpore Hizballáhu.



O sťahovaní bojovníkov Hizballáhu zo Sýrie informovala aj agentúra AFP, ktorej to potvrdil zdroj blízky tejto šiitskej militantnej organizácii. Podľa neho vedenie Hizballáhu „v posledných hodinách“ nariadilo svojim bojovníkom, aby sa stiahli z provincie Homs, pričom niektorí mieria do sýrskeho mesta Lázikíja, ďalší do libanonského mesta Hermel. Bojovníci Hizballáhu tiež uvoľnili svoje pozície okolo Damasku.



Povstalci pod vedením HTS spustili minulú stredu nečakanú ofenzívu proti režimu Bašára Asada. V rýchlom slede dobyli druhé najväčšie mesto Aleppo na severozápade krajiny a ďalšie veľké mesto Hamá. V sobotu obsadili aj mesto Homs.